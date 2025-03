Los Reyes devuelven la ilusión a los cacereños

El desapacible tiempo, con lluvia al inicio del recorrido, no desanimó al numeroso público que se congregó en las calles a recibir a sus majestades de Oriente, que el año pasado sobrevolaron la ciudad

Paraguas durante el inicio del recorrido de la cabalgata cacereña que salía puntual, a las 18.30 horas, de la Ronda de la Pizarra. Hasta minutos antes de iniciarse el cortejo real parecía que el tiempo daba una tregua y la lluvia no haría acto de presencia. Sin embargo, no fue así y la predicción de agua se cumplió, lo que no impidió al público cacereño echarse a la calle, ansioso por presenciar en tierra a Melchor, Gaspar y Baltasar, que el enero pasado saludaron en globo desde las alturas.

En la rotonda de Pierre de Coubertin con la avenida de Dulcinea, las familias del Nuevo Cáceres fueron de las primeras en aplaudir a sus majestades. Su séquito, formado por malabaristas, zancudos, pingüinos en patines, payasos y personajes mitológicos, daba brío a un desfile rebosante de luces y colorido, que devolvió la ilusión los cacereños.

Ampliar La carroza de Gaspar pasando por Cánovas.

Animada por los villancicos más populares y temas clásicos infantiles como 'Susanita tiene un ratón' o 'Que canten los niños', la comitiva entraba en la avenida de Antonio Hurtado, después de pasar por Isabel de Moctezuma, a las 19.45 horas. La música se apagaba en este punto para que personas con sensibilidad auditiva y niños que sufren trastorno del espectro autista (TEA) disfrutaran igual que el resto del espectáculo, que facilitó un reservado a personas con movilidad reducida en esta misma avenida. Precisamente, el mítico Mario Bros dirigía la segunda carroza, de Andah, la Asociación de niños con déficit de atención e hiperactividad, que seguía a Willy Fog.

Ampliar Uno de los figurantes que acompañaron a la cabalgata. J. REY

Una tribu de indios con sus caballos salvajes y su gran jefe, Bugs Bunny y otros seres animados precedían a las carrozas reales. Los zancudos del cortejo se afanaban en recordar a los niños que debían dejar agua para los camellos. Mientras, los monarcas desde sus tronos y asistidos por los pajes reales, les agasajaban con caramelos. Un pequeño anticipo de los regalos que desean encontrar junto a sus zapatos la mañana de Reyes.

«He pedido cosas materiales para el cole y un robot», explicaba con soltura Adrián Ramírez, a sus cuatro años. Por su parte, los primos Jorge Barroso, de diez años, y Ángela Díaz, de nueve, llenaban sus bolsas de caramelos. «Vivo en Madrid pero he venido a ver a mis abuelos y este año los Reyes han tocado en Cáceres», decía el niño.

Ampliar El rey Melchor saluda tras montarse en el 'tuk-tuk' que les llevó a la Plaza Mayor. J. REY

A las 20.10 horas, con el cielo apaciguado, la carroza de Melchor atravesaba la Cruz de los Caídos para discurrir por un Paseo de Cánovas expectante. Los impares de la avenida de España y resto de calles del itinerario estuvieron llenas de gente, recordando a las cabalgatas prepandemia. Un cuarto de hora antes de lo previsto, a las 21.15, los monarcas llegaban a la Plaza Mayor en 'tuk-tuk', a los que se subieron a la altura del Kiosco Colón.

Policía Nacional y Local, voluntarios de ARA y DYA, y miembros de Arema, la Asociación de Reyes Magos, velaron por la seguridad del evento y porque todo transcurriera según lo previsto. No hubo cuellos de botella en Pintores, no se registraron incidentes durante el recorrido y las familias acudieron con la mascarilla puesta. Los servicios de Conyser cerraban la comitiva limpiando los restos de una Navidad que este 6 de enero toca fin.