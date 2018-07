«Ha habido un retroceso importante en derechos en los últimos años»

María José Benegas compagina desde junio su trabajo como asesora laboral y su nuevo puesto como coordinadora de Amnistía Internacional Cáceres, asociación en la que se implicó de forma activa hace seis años. Además de la ilusión, lo que la ha llevado a liderar esta organización es consolidar y aportar estabilidad a un creciente grupo nutrido tanto por veteranos como por jóvenes.

-¿Cuántos voluntarios son en el equipo?

-No se puede contar el número de voluntarios puntuales en acciones. En la última acción que tuvimos, en el Womad, había unas 20 o 25 personas haciendo los turnos. En el grupo local hay alrededor de 10 a 15 personas fijas.

«Ojalá Amnistía no existiera; eso querría decir que los derechos humanos estarían consolidados»

-¿En qué están centrados ahora mismo?

-Hace poco hemos proyectado un documental en el Ateneo, 'Grietas', para celebrar los 40 años de Amnistía Internacional en España. Estamos intentado que Amnistía sea reconocida por la sociedad como un referente en la defensa de los derechos humanos. A nivel nacional se está haciendo por primera vez una investigación sobre acoso escolar. El Ministerio de Educación instaló hace poco un teléfono contra el acoso escolar. Este equipo de investigación nos pidió ayuda, sobre todo a Galicia y Extremadura. Les sorprendió el bajo nivel de llamadas que había en las dos comunidades porque en el resto eran más o menos similares. No se sabía si aquí eran menos porque no se quería dar visibilidad al problema del acoso.

También hemos tenido en el Mundial de Rusia una campaña abierta a favor de todos los defensores de los derechos humanos del país. Allí, el gobierno lanzó la ley de agentes extranjeros. Obligaban a las ONG que tenían financiación extranjera a apuntarse en un registro. Ellos intuían que las ONG iban a intentar manifestarse, por lo que no dieron ningún permiso y cerraron sedes. Nuestra sede fue cerrada oficialmente. Dentro de esta ley nos consideran espías por tener financiación extranjera. Ahí se ve que todas las libertades están en peligro. Lo más importante es que los que están defendiendo los derechos humanos no puedan ser encarcelados por cualquier motivo por un gobierno arbitrario.

Además, es importante el caso de Taner, presidente honorario de Amnistía Internacional en Turquía. Teníamos intención de que el pleno del Ayuntamiento de Cáceres hiciera una declaración institucional de apoyo pidiendo su libertad. El último juicio de Taner se ha celebrado el 21 de junio, por lo que paramos la iniciativa porque no sabíamos qué iba a pasar. Por desgracia, Taner sigue en prisión. La decisión judicial es muy arbitraria. Hay un informe policial de 15 folios donde se le acusa de pertenecer a un grupo terrorista, algo que no es cierto. La acusación principal es que tenía en su móvil una aplicación de mensajería usada por grupos terroristas. Pero en el informe policial no aparece que ni en su móvil ni en su ordenador ni en ningún aparato esté esa aplicación. En noviembre se hace el siguiente juicio, por lo que en septiembre vamos a volver a retomar el tema del pleno del Ayuntamiento. Igual haremos con el resto de ayuntamientos donde tenemos grupos y también en la Junta de Extremadura.

-¿Cuál es el plan de acción para los próximos meses?

-Queremos abrir un debate en octubre sobre cómo eran los derechos humanos hace 40 años y cómo está ahora la situación. A nivel global, que es como trabaja Amnistía, ha habido un retroceso muy importante en los últimos años, sobre todo en libertad de expresión. Nosotros siempre decimos que ojalá Amnistía no existiera, porque eso querría decir que los derechos humanos estarían consolidados en todo el mundo, pero por desgracia cada vez somos más necesarios.

Además, en septiembre van a salir las conclusiones del informe de otro equipo de investigación sobre la violencia sexual en España. Queremos darle mucha difusión porque las víctimas de violencia sexual tienen un escenario muy oscuro. Incluso el propio sistema judicial para ellas es un escollo. En 2014 se hizo un estudio que decía que el 50% de las mujeres españolas en algún momento de su vida habían sufrido algún tipo de acoso. Y esto ha aumentado porque la sociedad se está volviendo más insensible y más violenta. Luego, el 10 de diciembre, día de los derechos humanos, queremos que el Ayuntamiento haga que Cáceres se sume a la cadena de 'Ciudades por la Vida', ciudades en contra de la pena de muerte.

-¿Cómo es su relación con el Ayuntamiento?

-Las proposiciones que hemos hecho en los plenos a favor de los refugiados sí se aprobaron hace tres años y tuvieron plena aceptación. Ahora, por la situación que hay en España con los refugiados, tengo mis dudas sobre si se hubiera aprobado esa misma moción. Ellos siempre están abiertos cuando son declaraciones institucionales que no les comprometen a más. Si hay algún tipo de compromiso, siempre ponen peros. Pero de momento para hacer declaraciones institucionales no están poniendo ningún problema.

-¿Cómo es la situación de los refugiados en Cáceres?

-Tenemos contacto a través de la Plataforma de Refugiados, que se creó hace un par de años. En Amnistía trabajamos con la 'carpeta de casos', donde hay casos de personas que en su país, por temas políticos, religiosos o sociales, tienen problemas, y se les acoge. Estamos pendientes de que nos manden a una familia. Durante un año, al menos, les damos apoyo para que puedan rehacer sus vidas.

-¿Creen que va a haber un recorte de libertades debido al auge de la extrema derecha?

-Nos preocupa fundamentalmente el tema de la educación. Creo que ha habido un vacío por parte de las familias porque no se está dando toda la atención a los jóvenes. A veces es difícil conciliar y no hay tiempo para tener esas charlas. Hay muchos chavales que están muy sensibilizados pero otra gran parte no sabe lo que pasa en el mundo y le da igual. Creo que el pilar fundamental para que todos esos grupúsculos neonazis que están surgiendo no lo hagan es la educación. En Amnistía tenemos una sección de red de escuelas que intenta hacer grupos con profesores y voluntarios para que se trabaje el tema de los derechos humanos en los colegios.

¿Cuál cree que es la importancia del voluntariado?

- Todo el mundo debería tener una parte generosa y ofrecer su tiempo como una contraprestación a lo que la sociedad le ha dado. No solamente dinero, sino un poco de tiempo y esfuerzo.