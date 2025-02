El retraso de la nueva depuradora de Cáceres lleva a pedir una prórroga de la DIA con urgencia para evitar que caduque

Cáceres ya dejó caducar la declaración ambiental para la Ribera del Marco

En agosto de 2019 se publicó en el BOE la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de saneamiento de Cáceres y en diciembre de 2020 trascendió que se iba a contratar la obra con un presupuesto de 86 millones. «Será la mayor inversión que tenga Cáceres en los próximos años», se apuntaba desde el Gobierno socialista del Ayuntamiento. Ese Gobierno ha cumplido su mandato y de la obra no ha vuelto a haber noticias, pese a que en Madrid se había dado otra fecha, 2021, para comenzar los trabajos . El retraso acumulado ha obligado a la sociedad estatal Acuaes a justificar una prórroga para la DIA. «Resulta esencial ampliar el plazo de vigencia», explica en su argumentación, de la que el Consistorio también tendrá que dar respuesta ahora. Acuaes entiende que es un paso «imprescindible para poder avanzar en el desarrollo de las necesarias infraestructuras, ya que la EDAR del Marco dispone hoy día de un proceso deficiente» para nutrientes y lodos, asume. Son tres meses desde que el pasado 10 de julio se presentó el documento los que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene para responder. Y si no lo hace se entiende que la DIA ha caducado. No sería la primera vez que ocurre. Cáceres ya dejó caducar la declaración de impacto ambiental para la integración urbana de la Ribera del Marco . Era una intervención que llevaba dos décadas a la espera y se había definido como prioritaria. Pero la realidad se impuso. La DIA favorable a ese proyecto se publicó en el BOE el 8 de diciembre de 2011 y perdió su vigencia sin que ninguna administración diese un solo paso para impedirlo. Estaba previsto actuar en el tramo de Puente Vadillo, eliminar aguas fecales y crear un área de recreo. En una primera fase se presupuestaron seis millones, de los que el 25 por ciento debía pagarlos el Consistorio. El resto lo financiaba el Estado. No se hizo realidad. Transición Ecológica explicó que la DIA estaría vigente «hasta diciembre de 2019». La fecha pasó y la autorización ambiental caducó sin más. Ahora, al menos, en el caso de la EDAR se ha solicitado una prórroga para evitarlo.