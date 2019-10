Vox retira de su moción la lista de 175 calles cacereñas para cambiar de nombre Teófilo Amores (derecha) charla con otros concejales. :: hoy Teófilo Amores mantiene el texto íntegro de su propuesta pero renuncia a un cambio inmediato de las vías para facilitar que salga adelante M. M. NÚÑEZ CÁCERES. Martes, 8 octubre 2019, 07:54

La moción sobre los cambios de nombre en el callejero cacereño sigue adelante. Teófilo Amores mantiene el texto íntegro de la propuesta que llevará al pleno de la Corporación del próximo día 17. Sin embargo, según confirmó el concejal de Vox, ha decidido retirar el anexo número 2 que complementaba esa iniciativa. Se trata de lo que en la misma se denomina la «relación de calles cuyos nombres se propone ser reemplazados». Eran en total 175 calles con nombres de plantas, árboles, astros, ciudades o países sin ninguna implicación con Cáceres. Amores quería proceder a su sustitución por otros vinculados a la ciudad y que, de ellos, unos 140 fuesen mujeres, por su mínima presencia actual en el callejero.

La moción queda así como una declaración de intenciones, una iniciativa «a futuro», según el propio Amores, pero que ha optado por eliminar la parte que suscitaba más controversia.

El cambio radical de nombres no gustaba en la dirección nacional de Vox, desde la que se admitía que no hubo conversaciones sobre ello con su edil. No obstante, el paso que da Amores tiene que ver precisamente con la posibilidad de que su propuesta sea aprobada. En busca del consenso que ha venido reclamando, ha decidido suprimir un listado de vías públicas que, apunta, era solo «a título orientativo». PP, Ciudadanos y Unidas-Podemos no estaban por la labor de apoyar una revolución semejante en el callejero de Cáceres. El PSOE ya había reseñado que cambiar 175 calles de repente podría originar un caos en determinados servicios como Correos.

La moción se resume en siete puntos entre los que aborda que se estudie que el 80% de la calles se dediquen a personas físicas y que haya equilibrio entre hombres y mujeres. Del casi millar de calles que hay, solo 34 corresponden a mujeres y de ellas 24 son santas o vírgenes. Amores pide también un reconocimiento en la web municipal para los alcaldes de la ciudad y sus hijos adoptivos o predilectos.