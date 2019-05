La resurrección de Cáceres

Las elecciones siempre son positivas por ser herramientas para que los ciudadanos decidan quien les gobierna y qué políticas de cambio desean. Pero además también (a veces) consiguen levantar el ánimo y crear esperanzas para que nuestras vidas mejoren. En el caso de Cáceres, la ciudad estaba tan deprimida y el estado de ánimo de los cacereños tan desmoralizado, que las elecciones han sido un 'prozac'. Y lo peor que pudiera pasar es que los resultados solo hayan sido un espejismo. El famoso eslogan de los años del conservador gobierno del PP 'Cáceres está muerto', es fiel reflejo de esos días de desidia. Después de estos tiempos 'negros', los cacereños han decidido que el progreso vuelva y haga resucitar a una ciudad que paradójicamente siempre ha sido la mas viva de nuestra región.

Somos muchos los que creemos que la mejor medicina para empezar a revitalizar la ciudad es la cultura. Si la población es la savia de una ciudad, su cultura es el alma, ha escrito el consultor creativo Hugo Macdonald en su libro 'How to Live in the City' (Cómo vivir en la ciudad).

Y aunque se ha perdido tanto tiempo, tantas oportunidades, tanta creatividad y a tantos artistas y a sus obras; aún podemos recuperarnos. La base sigue, los espacios, aunque infrautilizados y abandonados, continúan; los festivales y otros eventos, aunque desatendidos e ignorados por el ayuntamiento, resisten gracias al esfuerzo de sus promotores y seguidores. Y lo mas importante: las ganas, la ilusión y la creatividad de los ciudadanos y los agentes culturales por resucitar una ciudad por la que merece la pena luchar, se mantiene.

Políticos, que el resultado de las urnas no sea un sueño. Cáceres nos os perdonará si no aprovecháis esta oportunidad para que la ciudad resucite