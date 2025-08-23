Restricciones de tráfico la próxima semana en la calle Parras por obras de accesibilidad

Redacción CÁCERES. Sábado, 23 de agosto 2025, 07:46 Comenta Compartir

La calle Parras de Cáceres sufrirá restricciones de tráfico a partir del lunes, 25 de agosto, debido a las obras de reparación y mejora de la accesibilidad en el paso de peatones situado a la altura de la calle Alzapiernas. Estas restricciones de tráfico se aplicarán en la zona hasta la finalización de los trabajos que se prevén tengan una duración aproximada de cinco días.

Durante este periodo, la calle Parras permanecerá cortada al tráfico para vehículos de más de 3,5 toneladas y dos metros de ancho, desde el acceso de la intersección de la avenida de España con la avenida Virgen de la Montaña (Fuente Luminosa), por lo que afecta también a este tramo y a la calle San Antón.

Únicamente se permitirá el acceso a los residentes con turismos, que deberán salir por la calle Busquet cuyo sentido de circulación se invertirá, permitiendo la circulación desde la calle Parras hacia la calle Ceres. Estas medidas estarán en vigor en horario de 7.00 horas a 17.00 horas.

Autobús urbano

Respecto al servicio del autobús urbano, quedan suprimidas las paradas de la línea 1 en la Plaza Obispo Galarza; línea 2 en calle Barrio Nuevo (Colegio Delicias) y la línea 21 en avenida de España, 1.

La empresa concesionaria del servicio de transporte público, Vectalia, ha informado a los usuarios de que el recorrido alternativo se realizará por avenida Clara Campoamor (Múltiples), avenida Hernán Cortés y plaza de toros. Asimismo, la cabecera de la línea 6 se trasladará a Múltiples, y las paradas de la plaza de toros quedará ubicada la línea 1 en plaza de Argel y la línea 6 en calle Moraleja.

Se realizarán todas las paradas coincidentes con el recorrido, aunque no correspondan a la línea en cuestión, informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.

Mientras tanto, continúan cortados hasta el 5 de septiembre por las obras de mejora del saneamiento los dos carriles de bajada de la avenida Clara Campoamor que van desde la plaza de Hernán Cortés (el Caballo) hasta la Fuente Luminosa, lo cual afecta también al acceso a los pares de avenida de España.