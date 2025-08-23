HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Restricciones de tráfico la próxima semana en la calle Parras por obras de accesibilidad

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:46

La calle Parras de Cáceres sufrirá restricciones de tráfico a partir del lunes, 25 de agosto, debido a las obras de reparación y mejora de la accesibilidad en el paso de peatones situado a la altura de la calle Alzapiernas. Estas restricciones de tráfico se aplicarán en la zona hasta la finalización de los trabajos que se prevén tengan una duración aproximada de cinco días.

Durante este periodo, la calle Parras permanecerá cortada al tráfico para vehículos de más de 3,5 toneladas y dos metros de ancho, desde el acceso de la intersección de la avenida de España con la avenida Virgen de la Montaña (Fuente Luminosa), por lo que afecta también a este tramo y a la calle San Antón.

Únicamente se permitirá el acceso a los residentes con turismos, que deberán salir por la calle Busquet cuyo sentido de circulación se invertirá, permitiendo la circulación desde la calle Parras hacia la calle Ceres. Estas medidas estarán en vigor en horario de 7.00 horas a 17.00 horas.

Autobús urbano

Respecto al servicio del autobús urbano, quedan suprimidas las paradas de la línea 1 en la Plaza Obispo Galarza; línea 2 en calle Barrio Nuevo (Colegio Delicias) y la línea 21 en avenida de España, 1.

La empresa concesionaria del servicio de transporte público, Vectalia, ha informado a los usuarios de que el recorrido alternativo se realizará por avenida Clara Campoamor (Múltiples), avenida Hernán Cortés y plaza de toros. Asimismo, la cabecera de la línea 6 se trasladará a Múltiples, y las paradas de la plaza de toros quedará ubicada la línea 1 en plaza de Argel y la línea 6 en calle Moraleja.

Se realizarán todas las paradas coincidentes con el recorrido, aunque no correspondan a la línea en cuestión, informa el Consistorio cacereño en nota de prensa.

Mientras tanto, continúan cortados hasta el 5 de septiembre por las obras de mejora del saneamiento los dos carriles de bajada de la avenida Clara Campoamor que van desde la plaza de Hernán Cortés (el Caballo) hasta la Fuente Luminosa, lo cual afecta también al acceso a los pares de avenida de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  3. 3 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  4. 4 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  5. 5 Choque entre un camión portavehículos y un vehículo de mantenimiento de carreteras en la A-66, a la altura de Cáceres
  6. 6

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  7. 7 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  8. 8 Extremadura está ya en nivel 1 y todos los evacuados vuelven a casa
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Restricciones de tráfico la próxima semana en la calle Parras por obras de accesibilidad