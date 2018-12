Las restricciones de tráfico para Cáceres en 2023 se basarán en el plan local de movilidad Calle de la Clavellina, cuya peatonalización se recoge en el Pimus. :: lorenzo cordero La futura Ley del Cambio Climático obligará al Consistorio a diseñar en el centro un trazado solo para residentes, emergencias, reparto y vehículos eléctricos J. C. CÁCERES. Viernes, 7 diciembre 2018, 08:40

En el caso de ser aprobada, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Gobierno central no cogerá desprevenida a la ciudad de Cáceres. Según recoge el anteproyecto, en el año 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán restringir el tráfico rodado en el centro urbano. Aunque desde el Consistorio cacereño nadie quiere conjeturar por el momento sobre las diferentes hipótesis para dibujar sobre el mapa la que pasaría a ser la particular 'almendra central' cacereña, lo cierto es que la capital cuenta con su particular hoja de ruta gracias al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Pimus), donde ya vienen trazadas algunas de las líneas maestras con horizonte en 2024.

En la actualidad, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Cáceres, la capital cuenta con un parque móvil de 71.413 vehículos en el presente ejercicio de 2018. De ellos, 52.562 son turismos, 164 autobuses, 6.224 camiones, 10.009 motos, 1.107 remolques, 15 semirremolques y 1.332 tractores. Estas cifras corresponden a la última estadística basada en el padrón municipal, lo que supone un aumento de cinco puntos respecto a 2013, cuando había un total de 3.602 vehículos menos que en la actualidad.

No obstante, la cifra de vehículos no contaminantes, que serán los que podrán moverse con libertad en el área restringida, es prácticamente residual, teniendo en cuenta que en Extremadura existen apenas poco más de 100 vehículos eléctricos, según datos de la Asociación de Usuarios de este tipo de coches. Es por ello por lo que se prevé que en los próximos años, por motivos obvios, el aumento de la demanda de estos vehículos ecológicos comience a crecer de forma significativa, pese a su elevado coste actual.

El parque móvil cacereño cuenta con 71.413 vehículos, de los que 52.562 son turismosEl plan estima que en 2024 se realicen 90.300 viajes diarios a pie, frente a los apenas 63.000 de 2014

Siempre y cuando la Ley de Cambio Climático llegue a ser una realidad, la zona que habrá de ser restringida al tráfico rodado en el centro de la ciudad solo será apta para residentes, emergencias, reparto y vehículos eléctricos. «Todavía no podemos aventurar nada respecto a ese posible trazado porque estamos hablando de una ley que se está redactando y aún no ha sido aprobada, pero llegado ese momento habrá que basarse en lo que contempla el Plan de Movilidad Urbana Sostenible», se explica al respecto desde el Ayuntamiento de Cáceres.

Precisamente, con base en el año 2014 y un campo de acción de una década, el Pimus ya contemplaba propuestas sobre la red viaria y peatonal, así como dirigidas al transporte público y a la movilidad de los ciclistas. Su contenido arroja pistas de cara a intervenciones futuras, como la peatonalización contemplada en la calle de la Clavellina, y otras que se están desarrollando en la actualidad, como la reordenación de la Avenida Virgen de Guadalupe, que priorizará el tránsito del transporte público y la bicicleta. Otras reordenaciones, como las referidas a Ronda Puente Vadillo, Virgen de la Montaña o Fuente Rocha, así como la peatonalización ya ejecutada en la calle San Pedro de Alcántara, vienen justificadas en el plan con datos encima de la mesa y objetivos que cumplir para conseguir una movilidad urbana más sostenible en el año 2024.

De tal forma, en lo que a viajes diarios se refiere, la aplicación del plan deberá reducir nueve puntos, hasta llegar a un 50 por ciento del total en 2024, los viajes que se realizan por la ciudad en vehículo privado. Este nuevo escenario vendría motivado, según recoge el plan, por el exponencial crecimiento del transporte público, que pasaría de 17.984 viajes diarios en 2014 a casi 31.000 en el año 2024. Los viajes a pie, cifrados en 2014 en poco más de 63.300, pasarían en 2024 a los 90.397, fruto de las medidas contempladas en el documento base para favorecer la movilidad urbana sostenible.

Asimismo, también se prevé que los viajes diarios en bicicleta asciendan hasta los 2.477 desde los apenas 268 recogidos en el año cero del plan, 2014. «El objetivo es que la utilización del vehículo privado se reduzca un nueve por ciento, además de lograr aumentar tanto los desplazamientos a pie como en bicicleta y el uso del transporte público un 10 por ciento. Es una forma de mejorar la movilidad sin incrementar los tiempos de desplazamiento, reduciendo a la vez el consumo energético y las emisiones de gases contaminantes», se plasma en el Pimus.

Centro histórico

En cuanto a las restricciones de tráfico, Cáceres no es nueva en estas lides, como lo demuestra la política existente para regular el acceso de vehículos a la Ciudad Monumental, en este caso mediante un sistema de control por cámaras.

Las calles y vías afectadas por la actual ordenanza reguladora se encuentran ubicadas en el centro histórico, con cinco zonas diferenciadas, como son la Plaza de Santa Clara-Puerta de Mérida, con entrada y salida, la calle Hernando Pizarro, el Arco del Cristo y la Plaza del Socorro, las tres exclusivamente para salidas, y el Arco de la Estrella, para entrada. En este sentido, cabe destacar que el Ayuntamiento de Cáceres abrió este pasado 4 de diciembre el plazo de presentación de solicitudes para que los residentes, industriales afectados y proveedores tramiten la renovación de sus permisos para circular por este entorno histórico, cuyo plazo de presentación expirará el próximo 25 de enero de 2019. El Consistorio autoriza al efecto dos vehículos por residente o empresa, al margen de taxis y servicios de emergencias.

Del mismo modo, existen otros espacios extramuros, como es el caso de la Plaza Mayor, Calero-Tenerías, la Concepción, Roso de Luna o San Juan, que también presentan ciertas restricciones. Este último espacio está siendo reordenado en la actualidad para favorecer el flujo peatonal en detrimento del tráfico rodado en la plaza.

Por todo ello, no es difícil suponer que, abrazando lo que reza el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, las futuras restricciones que hayan de fijarse para el año 2023 dibujen una circunferencia exterior a los espacios del centro histórico que ya contemplan una regulación específica en la actualidad.

Un trazado aún hipotético que, no obstante, no podrá definirse con exactitud hasta que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética permita fijar los requisitos y criterios técnicos que tendrán que afrontar las ciudades de más de 50.000 habitantes para hacer de sus vías en centros urbanos espacios sensiblemente más libres de gases contaminantes.