Los restos del viejo puente de San Francisco, en Cáceres, serán retirados para no entorpecer la obra

Los restos arqueológicos aparecidos en las obras de la glorieta del puente de San Francisco de Cáceres, que son parte del viaducto original del ... siglo XVI, serán retirados en su totalidad, según la información facilitada desde la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

«Los restos (piedras del antiguo puente) se desmontarán completamente porque están en el trazado de una gran obra para evacuar las aguas que se concentran en este punto», se detalla desde la administración regional.

Los trabajos realizados en este punto por el Ayuntamiento de Cáceres y Canal de Isabel II (empresa concesionaria del servicio de aguas) forman parte de un proyecto de renovación de la red de abastecimiento y saneamiento que afectará además a las calles Camino Llano y Colón y cuyo presupuesto sin IVA asciende a 1,3 millones de euros.

La Junta de Extremadura ha requerido a la promotora de la obra la documentación exhaustiva de los restos aparecidos antes de emitir la resolución autorizando su desmontaje. La empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos es Acsa Obras e Infraestructuras.

Por último, desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes se aclara que la obra «no se ha paralizado por estos hallazgos». Hay que recordar que los vecinos del Puente de San Francisco han advertido de la falta de actividad en la glorieta en las últimas semanas y se han quejado por el retraso acumulado. Mientras tanto, el alcalde, Rafael Mateos, se refirió la semana pasada a los «contratiempos» surgidos en esta obra. Y habló, por primera vez, del hallazgo de restos arqueológicos. A la aparición de restos arqueológicos le precedió un cable de fibra óptica que no estaba previsto ni en el proyecto ni en los planos y que hubo que modificar, según apuntó el primer edil sobre el terreno.

«Ya tenía que estar terminada»

«La obra ya tenía que estar terminada pero es muy compleja por la profundidad a la que hay que bajar los colectores», apostilló Mateos. El primer plazo que se dio para la finalización de los trabajos, iniciados en primavera, fue el mes de julio. Y, desde entonces, se han manejado diferentes fechas. En estos momentos, se espera que las obras en la glorieta puedan estar finalizadas antes de fin de año, según dijo el pasado viernes el portavoz municipal, Ángel Orgaz, aunque se mostró muy cauto con los plazos.

Mientras tanto, los vecinos del barrio de San Francisco , cansados de las molestias ocasionadas por las obras y hartos de no obtener explicaciones por parte de la administración local, protagonizaron una protesta el pasado viernes. Muchos residentes de avanzada edad del barrio se han quedado con su parada de bus inutilizada (en dirección a Múltiples) y los que se mueven en coche se ven obligados a dar rodeos muy largos.