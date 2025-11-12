HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspecto actual de la glorieta del puente de San Francisco de Cáceres. JORGE REY

Los restos del viejo puente de San Francisco, en Cáceres, serán retirados para no entorpecer la obra

Las piedras halladas, que pertenecen al antiguo viaducto del siglo XVI, se desmontarán por completo, según confirma la Junta de Extremadura

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

Los restos arqueológicos aparecidos en las obras de la glorieta del puente de San Francisco de Cáceres, que son parte del viaducto original del ... siglo XVI, serán retirados en su totalidad, según la información facilitada desde la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

