Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara El establecimiento, que prevé abrir entre febrero y marzo, lo promueve Tartagal, la empresa que gestiona las cafeterías Horno Santa Gloria

Nueva apertura comercial a la vista. El local que ocupaba desde hace años los 100 Montaditos de la calle San Pedro de Alcántara y que cerró hace unos días acogerá el restaurante Lateral. La firma es una franquicia, que, tal y como detalla su web, cuenta con 18 establecimientos, la mayor parte de ellos, 14, en Madrid y el resto en las ciudades de Barcelona, Zaragoza, Valencia y Málaga. En la capital española estos locales están situados en zonas céntricas como la calle Ponzano, Velázquez o la plaza de Santa Ana. En el paseo de la Castellana hay dos y también están en municipios como Pozuelo o Aravaca.

Este establecimiento lo promueve Tartagal, que gestiona también el Horno Santa Gloria de San Pedro de Alcántara, firma que abrirá próximamente en Pintores y en Plasencia. Esta empresa, tal como detalla uno de sus socios, Eduardo Jiménez, contaba con la franquicia de Burguer King hasta hace poco.

La previsión es que el local pueda estar en funcionamiento a finales del próximo invierno, entre los meses de febrero y marzo, según precisa Jiménez. Actualmente se está elaborando el proyecto para poder presentar en las próximas semanas la solicitud de licencia y empezar las obras en la primera quincena de noviembre. Se hicieron con el espacio hace una semana. «Es un proyecto en el que tenemos mucha ilusión puesta ya que es un local emblemático en la zona y con muchísimas posibilidades», destaca Jiménez.

En su propuesta conviven platos tradicionales e internacionales, una carta que cuenta con tapas 'typical spanish' como la tortilla de patata, los huevos rotos, los chipirones o las croquetas además de guiños a la gastronomía oriental (gyozas o panipuris) o mexicana (quesadillas). «Es una carta variada e informal a buen precio y con una imagen muy cuidada y diferencial», precisa Jiménez. Ofrecen también la opción de celebrar eventos en sus instalaciones. Los locales brindan también la posibilidad de acoger exposiciones de creaciones de jóvenes artistas contemporáneos emergentes. «Concebimos nuestros restaurantes como espacios vivos y cambiantes, donde el contenido de las paredes contribuye a la sorpresa de nuestros clientes».

Antiguo Astoria

En Cáceres este restaurante se situará donde estaba ubicado el mítico cine Astoria, el más grande que ha tenido la ciudad, con más de 2.000 localidades. El Astoria de Cáceres fue inaugurado el 5 de mayo de 1963 y mantuvo su actividad hasta finales de los años ochenta, cuando se derribó el edificio. Otro de los locales más emblemáticos de esta calle, el Gran Café, se reabrió después de su reforma con el nombre de Astoria.

El Horno de Santa Gloria de esta vía peatonal abrió el pasado mes de junio y funciona como cafetería, panadería y pastelería. Levantó la persiana en el local que hasta hace poco ha ocupado la tienda infantil Prénatal.

En paralelo avanza la obra del Horno de Santa Gloria de Pintores, que ocupará el local de la extinta tiendas Rojo. Fue hace casi un año cuando la firma, con 57 años de historia, anunció su cierre y puso sus dos tiendas en liquidación, tanto la de Pintores como la de Antonio Hurtado. Santa Gloria ocupará el de Pintores en régimen de alquiler. Tras el fallecimiento en enero de 2024 de José Rojo Herrero a los 82 años de edad, las tiendas quedaron en manos de sus tres hijas: Maribel, Raquel y Majo. La tienda abrió sus puertas en la barriada de Llopis Ivorra para después extenderse al centro de la ciudad.