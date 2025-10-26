HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Miguel Palacios, chef y gerente del restaurante Albalat, atiende una llamada mientras consulta el libro de reservas. En este establecimiento ya hay cuatro días llenos con comidas de empresas.

Los restaurantes empiezan a agotar fechas para las comidas navideñas

El 12 y el 19 de diciembre son los días más demandados y los almuerzos se imponen a las cenas para exprimir 'el tardeo'

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 26 de octubre 2025, 20:36

Comenta

Todavía no ha llegado ni Halloween ni la festividad de Todos los Santos pero en los restaurantes cacereños los teléfonos ya llevan tiempo sonando para ... hacer reservas de cara a las fechas navideñas. Los establecimientos consultados por este diario coinciden en destacar que las comidas de empresa tienen mucho más tirón que las cenas y que, hasta el momento, el día 19, viernes, es el más demandado, junto al día 12.

