Los restaurantes empiezan a agotar fechas para las comidas navideñas

Todavía no ha llegado ni Halloween ni la festividad de Todos los Santos pero en los restaurantes cacereños los teléfonos ya llevan tiempo sonando para ... hacer reservas de cara a las fechas navideñas. Los establecimientos consultados por este diario coinciden en destacar que las comidas de empresa tienen mucho más tirón que las cenas y que, hasta el momento, el día 19, viernes, es el más demandado, junto al día 12.

Algunos negocios hosteleros, de hecho, ya han comenzado a agotar algunas fechas en sus agendas. Es el caso del restaurante Albalat, situado en la avenida Ruta de la Plata. Tiene todas sus mesas ocupadas para el 12,13, 19 y 20 de diciembre a mediodía. Se trata de los dos fines de semana que hay entre el puente de la Constitución y las fechas puramente navideñas, más reservadas a los encuentros con amigos y la familia.

«La tendencia está cambiando y la gente prefiere ya salir a comer en lugar de cenar. Se busca alargar la sobremesa y aprovechar el 'tardeo'», resume Juan Miguel Palacios, gerente y cocinero del establecimiento.

En este local han diseñado para esta temporada cuatro menús navideños cuyo precio oscila entre los 45 y los 62 euros. «Los menús se han encarecido por las subidas de los precios, pero la gente en Navidad no escatima. Antes sí, pero desde la pandemia ha decidido vivir y ver las cosas de otra manera», agrega el chef.

El día 19 es el primero que se ha completado en la agenda del hotel Don Manuel. Su directora comercial, Ana García, asegura que también hay muchas reservas hechas para los días 11,12,13, 18 y 20 de diciembre, aunque en estos casos todavía hay huecos disponibles. Coincide con Palacios en apuntar una subida de precios y en el tirón que tienen en la actualidad los encuentros a mediodía frente a los nocturnos.

En este hotel de cuatro estrellas se ofrece a sus comensales alargar la jornada festiva con copas en sus salones y la actuación de un dj para amenizar el baile. Por cierto, aquí la temporada navideña se abre el 29 de noviembre con la primera comida de empresa.

Aunque no es demasiado frecuente, cada vez hay más firmas que deciden huir de las fechas más demandadas y anticipan sus comidas navideñas. En el restaurante El Globo, establecimiento situado frente los juzgados de Cáceres, ofrecen sus menús especiales desde el 10 de noviembre desde 36 euros por comensal. Álvaro Rodríguez, responsable de este establecimiento, puntualiza que las primeras reservas están cerradas ya para finales de noviembre. «Ahora la gente está preguntando», comenta.

«El público comienza a interesarse por las comidas navideñas a partir del mes de octubre», ratifica desde El Mirador de Galarza su gerente, Silvio Maestre. Aquí abrirán la temporada a finales de noviembre con la comida de una gran empresa con más de cien empleados. «El día 19 de diciembre tenemos el restaurante prácticamente lleno. Las reservas son al mediodía. Las noches pasaron a la historia. Tras la pandemia, la gente prefiere salir a comer y 'tardear'. Se aprovecha más el día», resume Maestre. Asegura que sus menús experimentarán «una subida ínfima» en los precios. «La hostelería está viviendo un año complicado», agrega.

Salir sin reserva

Lo más habitual, sobre todo cuando se trata de grupos grandes, es salir con la reserva hecha. Pero hay locales que, debido a la afluencia de público que hay en las fechas navideñas, optan por no reservar o hacerlo en solo una parte del establecimiento.

Es el caso del Astoria (antes Gran Café) de la calle San Pedro de Alcántara. «Cogemos un 50 por ciento del local en reservas y el otro lo dejamos libre», describe Eduardo Álvarez, socio de este establecimiento.

Álvarez también forma parte del grupo que gestiona el local de copas Las Caballerizas, en la calle Pizarro, y La Reina, el nuevo establecimiento que acaba de abrir sus puertas en la calle Amberes, en Cabezarrubia. «En Navidad el 90 por ciento son comidas para aprovechar el día. La gente que tiene una edad disfruta más de la tarde que de la noche», zanja.

«Las reservas llevan buen ritmo. Los viernes 12 y 19 ya están casi completos (algún hueco queda)», indica el restaurante Pan de Huerta en sus redes sociales.

Al tratarse de unas fechas con tanta demanda, cada vez son más los establecimientos que adoptan medidas de garantías para blindarse a las pérdidas no previstas. Por ejemplo, en algunos casos se pide un depósito al hacer la reserva y, además, se cobran todos los menús confirmados dentro del plazo dado por el establecimiento, aunque haya bajas de última hora. En líneas generales, los precios de los menús navideños oscilan entre los 35 y los 50 euros por comensal, incluyendo las bebidas y los postres.