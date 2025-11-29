El restaurante del santuario de la Montaña de Cáceres se complica y llega a los tribunales La cofradía de la patrona de Cáceres presenta una demanda contra los promotores del proyecto por incumplimiento del contrato y pide su resolución

El restaurante que hay junto al santuario de la Virgen de la Montaña, en Cáceres, permanece sin actividad desde 2019.

María José Torrejón Cáceres Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:46

Se llegó a anunciar, según consta en la hemeroteca de este diario, que estaría abierto (tras ser sometido a una reforma integral) para la bajada de la Virgen de la Montaña de 2022. Pero la realidad a día de hoy es que el antiguo restaurante situado junto al santuario de la patrona de Cáceres sigue cerrado y el proyecto para reabrirlo está judicializado.

Según ha podido saber este diario, la cofradía de la Virgen de la Montaña ha presentado una demanda contra los promotores del proyecto por incumplimiento del contrato (se trataría de los plazos administrativos, en concreto) y pide la resolución del acuerdo. Esta demanda se presentó en 2023 y, de momento, los tribunales no se han pronunciado sobre la misma. La actual junta de gobierno de la hermandad, presidida por Joaquín Floriano, prefiere no dar más detalles sobre el litigio al estar pendiente de que la justicia resuelva sobre el mismo.

El bar-restaurante cesó su actividad en el año 2019. En 2021 la cofradía, liderada entonces por Juan Carlos Fernández Rincón, alquiló el espacio por un periodo de 25 años. Tres empresarios estaban detrás del proyecto, entre ellos Raúl Salgado, conocido en la ciudad por estar al frente de diferentes negocios, como la residencia de mayores La Hacienda.

El 5 de agosto de ese año el Ayuntamiento de Cáceres les concedió la licencia del proyecto básico para el nuevo restaurante. Quedaba pendiente la entrega del proyecto de ejecución. «Esperamos empezar la obra antes de dos meses y confiamos tener el restaurante abierto antes del verano que viene», afirmó Salgado en una información de este diario de agosto de 2021.

Antes de obtener esa licencia, tal y como se publicó, los promotores tuvieron que poner al día el tema de la autorizaciones para ejercer la actividad hostelera. «Cuando cogimos el restaurante desconocíamos que carecían de licencias: no tenía prácticamente nada», contó Salgado a HOY.

El proyecto planteaba una remodelación total del recinto para convertirlo en un asador moderno, con terraza cerrada. Los nuevos gestores, además de remodelar y mejorar las instalaciones del establecimiento, proponían crear en la zona de la explanada del aparcamiento baños públicos y una plataforma para el avistamiento de aves. Ambas instalaciones iban destinadas al público en general, no solo a los clientes del establecimiento.

Ampliar Recreación virtual de la reforma planteada facilitada por los promotores en 2021. HOY

Según una información publicada en noviembre de 2021, se esperaba que los promotores presentaran de manera inminente el proyecto de ejecución subsanado al Consistorio tras obtener el visto bueno de la junta directiva de la cofradía, que es la propietaria del local, situado en las inmediaciones del santuario y con vistas de postal sobre la ciudad de Cáceres y los alrededores.

En 2023 hubo elecciones en la cofradía de la Virgen de la Montaña y salió elegida una nueva directiva. Joaquín Floriano, que ya había estado al frente de la hermandad durante diez años (entre 2008 y 2018), se impuso a la otra candidata, Belén García.

«Tenemos un tema pendiente que es mover lo del restaurante. Eso para nosotros es prioritario y vamos a empezar a ejercer las acciones que correspondan para que eso se ponga en marcha de una manera o de otra a la velocidad del rayo. Eso lo tenemos todos muy claro. Lleva cuatro años esto parado y entiendo que son unas pérdidas grandes para la propia economía de la cofradía y un mal servicio que se está ofreciendo a las personas que suben al Santuario. Nuestra responsabilidad es intentar resolver esto cuanto antes», indicó Floriano en una entrevista concedida a este diario a comienzos de agosto de ese año.

Ese mismo mes, a finales, la junta directiva de la cofradía mantuvo un encuentro protocolario con el alcalde, Rafael Mateos, también recién llegado al cargo tras las elecciones municipales de mayo. «No podemos pronunciarnos sobre el proyecto del restaurante porque lo desconocemos, no hay nada presentado en la cofradía», señaló el mayordomo al término del encuentro. El único documento que obraba en poder de la hermandad, dijo, era el contrato firmado con los promotores para hacerse cargo del local.

Raúl Salgado replicó entonces que la cofradía la Montaña conocía «perfectamente» el proyecto presentado en el Ayuntamiento. «Si hay un problema de comunicación entre la anterior directiva y la nueva no es asunto nuestro, pero a la cofradía se le ha dado toda la documentación y ha dado su aprobación», señaló a HOY.

Añadió además Salgado que había detectado una «grave irregularidad» en el contrato al incluirse todo el terreno que ocupaba la antigua terraza de la cafetería, que los promotores pretendían habilitar como parte de su proyecto para el restaurante, cuando no todo era titularidad de la hermandad, según el empresario. «Hemos descubierto que la mitad de ese suelo es propiedad de un particular, y si eso se confirma nos plantearemos qué medidas tomar, porque ya hemos dado 4.000 euros de fianza, tenemos previsto invertir en total más de medio millón, y lo que no vamos a consentir es que nos intenten engañar», advertía el empresario.

Ambas partes se emplazaron a una reunión que, a la vista de los acontecimientos, no acercó posturas. Este diario, se ha puesto en contacto con Raúl Salgado, pero de momento ha preferido no hacer declaraciones.