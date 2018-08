Sin respuesta a las alegaciones de los comerciantes Miércoles, 8 agosto 2018, 08:13

Los empresarios de Galarza-Parras presentaron alegaciones al proyecto de reforma de la plaza porque creen que es mejorable. Sugieren al Ayuntamiento que haya un espacio central para eventos, que se saquen las motos de la zona y que se dé solución definitiva al problema de los contenedores. Son ocho alegaciones, pero aún no hay respuesta oficial a ninguna de ellas. «Ha pasado un mes y el silencio del Ayuntamiento es absoluto. Seguimos a la espera de que nos digan algo, porque al menos nos merecemos respuesta», lamenta Manuel Méndez, presidente del colectivo que agrupa a los empresarios. En su día, el Ayuntamiento anunció un concurso de ideas para esa actuación. Finalmente no se convocó. Sobre las alegaciones, la alcaldesa ya dijo que no se atenderán «intereses individuales».