La resiliencia de los rechazados

Priorizar la avaricia y falta de ética del capitalismo financiero nos trajo, el 21 de octubre de 1929, la «Gran Depresión», o «Crack del 29». Una crisis bursátil internacional sin precedentes en la historia. Nada aprendimos de aquello, ya que desde 2008 intentamos parchear otra gran crisis. Aunque no es lo que único que deberíamos temer. De aquella semilla de la 'Gran Depresión', germinaron los fascismos que sumieron al mundo en el abismo.

Nuestro repetitivo modelo está obsoleto. No deberíamos medir la riqueza de un país por activos financieros, ni por materias primas a exprimir, sino por la simbiosis entre el ser humano y el medio en el que habita sin comprometer el futuro de ese espacio. Lo que se traduce en calidad de vida y en pureza de su medio ambiente, lo cual no debería estar reñido con su nivel tecnológico, que debería ser no invasivo; ni con su nivel cultural y educativo, que debería premiar la originalidad y la singularidad, no rechazarlas.

Así, Thomas Alva Edison, sólo pasó tres meses por la escuela, ya que sus profesores lo consideraban incapacitado para los estudios. En 1876 inventaría la lámpara eléctrica incandescente (bombilla). El 21 de octubre de 1879, consiguió que luciera durante 48 horas ininterrumpidas.

Goya, fue rechazado por dos veces por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La Academia de Bellas Artes de París (Francia) rechazó a varios pintores para el Salón de París de 1863; expusieron sus obras en el Salón de los rechazados (Salon des refusés). Más tarde serían conocidos como los Impresionistas.

Dalí, fue expulsado en 1926 de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, tras declarar incompetente al Tribunal que debía examinarlo.

La luz, de sus bombillas y cuadros, aún sigue brillando por encima de aquellos que intentaron sumirlos en las sombras.