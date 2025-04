La residencia de Cánovas reforzará sus protocolos de seguridad tras el robo de las joyas

Tranquilizar a los usuarios, a los familiares y a los trabajadores de la residencia de mayores de Cánovas y del resto de los geriátricos del ... grupo Ciudad Jardín es uno de los objetivos de sus responsables después de la detención el pasado jueves día 1 de su directora por la presunta sustracción de joyas de una anciana fallecida. José Luis Palomares, socio de la empresa dueña de la residencia y Daniel Núñez, gerente de estos centros, planean ya endurecer los protocolos de seguridad para evitar que vuelva a darse una situación similar. «Medidas para que esto no vuelva a pasar en ningún centro se están tomando y se tomarán», destaca Daniel Núñez. Palomares precisa que se dedicará más personal responsable de controlar los objetos de los mayores residentes en los centros de esta firma, ocho en total en toda la región, con más de 800 trabajadores, un centenar en el centro que funciona en el paseo de Cánovas. Se ponen a disposición de las familias que hayan detectado alguna pérdida material en los objetos de sus padres para cubrir los costes de esos posibles objetos.

Daniel Núñez, gerente de Ciudad Jardín: «Se investigan objetos perdidos sin reclamar, no ha habido coacción ni se ha hurgado en efectos personales»

Daniel Núñez, no obstante, subraya que las joyas presuntamente extraídas por la directora de la residencia no fueron robadas directamente a la persona ni se ejerció ningún tipo de violencia ni coacción. «Se investigan objetos perdidos sin reclamar, que se han acumulado por distintos motivos, no ha habido coacción ni se ha hurgado en efectos personales, eso no». En todo caso, indica este gerente, los hechos serían reprobables «si la directora del centro es condenada». Indica que es habitual que las personas mayores con deterioro cognitivo tiren sus objetos personales. Cuando se encuentran, si no se sabe de quien son «se llevan a un despacho hasta que son reclamados por los familiares». En ese apartado, precisan los responsables de la residencia, suelen aparecer, además de otros objetos audífonos, gafas y material personal de todo tipo. «Todo eso se guarda y se pone a disposición de los familiares hasta que lo reclamen». A partir de ahora, se endurecerá el acceso a este tipo de bienes, apunta Daniel Núñez.

Los gerentes de la residencia Ciudad Jardín no supieron de la reclamación de estos objetos por parte de la familia de la mujer fallecida hasta que no se personaron en la misma agentes de la Policía Nacional para detener a la directora, presunta autora de los hechos. Destacan que han sido los primeros sorprendidos, ya que era una trabajadora incansable y con una conducta intachable en los años en los que había desempeñado este cargo.