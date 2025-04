Una reserva desde Nueva York, muchas felicitaciones y consultas sobre la validez de los bonos

Restaurante Atrio. Dos de la tarde del día después de lograr la tercera estrella Michelin y pasar a formar parte del olimpo gastronómico más ... selecto y jugar en la misma división que Arzak, Akelarre, DiverXO y El Celler de Can Roca, entre otros.

Los fogones del establecimiento de la Plaza de San Mateo están tranquilos. Solo hay dos mesas ocupadas. Pero en la recepción los teléfonos no han parado de sonar en toda la mañana. Tampoco ha dado tregua la bandeja de entrada del correo electrónico. Reservas, felicitaciones y consultas sobre la validez de bonos regalos ya adquiridos copan los mensajes y llamadas.

Apenas unas horas después de obtener la máxima distinción de la guía Michelin, Atrio ya lo nota en las reservas. Valgan dos ejemplos para avalar esta afirmación. Para hoy, jueves, había dos mesas reservadas desde antes de la gala de los premios, celebrada el martes en Toledo. Ayer a mediodía el número de mesas anotadas había pasado a ocho. Y entre las solicitudes de reserva llegó una desde Nueva York para el mes de diciembre a raíz de la tercera estrella, según confirmaron desde la recepción.

Reacciones

Su estrella y su éxito ha sido celebrado en la ciudad a nivel institucional y por compañeros de profesión. El Ayuntamiento felicitó ayer a los empresarios. «Nuestros mejores embajadores por fin han conseguido la tercera estrella Michelin, algo que sentimos como propio. Queremos agradecerles lo impagable que hacen por nuestra ciudad; han puesto a Cáceres en lo más alto de la gastronomía», resumió Jorge Villar, concejal de Turismo.

Desde la Junta de Extremadura su portavoz, Juan Antonio González, dijo que es una «magnífica noticia» para la «imagen de marca» de Extremadura. En su opinión, el galardón no es solo bueno para el restaurante y el hotel de Atrio, sino para todo el sector de la hostelería local y regional. «Los extremeños estamos muy orgullosos de vosotros, queridos Jose –sin tilde, es así como se refieren a él sus conocidos– y Toño», escribió el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara en redes sociales. «Atrio es reflejo del buen gusto, el esfuerzo y la búsqueda constante de la excelencia», subrayó María Guardiola, presidenta del Partido Popular en Extremadura.

«Pensaba que la tercera estrella no iba a llegar nunca. Estos dos últimos años han sido fabulosos. El 'Menú cochino' es muy bueno. Atrio es de otro mundo y se merecía este reconocimiento desde hace mucho tiempo», señaló Rafael Rivero, profesor de cocina en el IES Universidad Laboral. «Se me pusieron los pelos de punta cuando les dieron la estrella. Me siento muy orgulloso de tenerlos con nosotros. Ha sido un subidón. Para Cáceres es un éxito», agregó el veterano chef Manuel Espada, que regenta el restaurante Albalat.