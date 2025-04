Estos son los requisitos físicos que se piden para lograr una plaza de bombero en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Martes, 14 de enero 2025, 07:43 Comenta Compartir

Las pruebas para lograr una de las 73 plazas de conductor bombero que ofrece la Diputación constan de cinco ejercicios. Hay un cuestionario, una prueba física, un test de conocimiento de la provincia de cáceres, un cuarto ejercicio práctico y uno de conducción

Una de las partes que requieren mayor preparación es la física, que cuenta con cinco pruebas de aptitud eliminatorias entre sí y que se pueden realizar en varias sesiones.

En la primera prueba física los aspirantes tienen que trepar una cuerda lisa de 5,50 metros sin apoyo de piernas durante un tiempo máximo de 10 segundos para los hombres y 13 para las mujeres. La segunda prueba consiste en llevar a cabo 'press' de banca en la que se deben realizar como mínimo 25 repeticiones en 30 segundos con 45 kilos de pese para los hombres y 35 kilos en el caso de las mujeres.

En la tercera prueba tiene que llevarse a cabo un circuito con el objetivo de superar varias estaciones. Hay una torre de maniobras, un parapeto y una barra de equilibrio. Los aspirantes también han de atravesar un tubo y reptar por su interior para mostrar que pueden desenvolverse en espacios reducidos. También hay una prueba en este circuito en el que deben desescombrar y colocar el material, al igual que rescatar víctimas, para lo que el aspirante tiene que arrastrar a lo largo de 20 metros un maniquí de 75 kilos de peso y 1,70 metros de altura.

Las pruebas físicas incluyen 1.500 metros lisos que han de recorrerse en cinco minutos y medio en el caso de los hombres y seis minutos en el caso de las mujeres. La prueba de natación requiere recorrer una distancia de 100 metros en un tiempo igual o inferior a un minuto cuarenta en el caso de los hombres o un minuto cincuenta las mujeres.

En el reconocimiento médico se exige no padecer disminuciones de la agudeza visual inferiores a ½ en el ojo menor y ⅓ en el ojo peor medidas sin corrección. Además de otras afecciones otorrinolaringológicas o del aparato locomotor se establece también no padecer hipertensión arterial moderada, mal controlada o severa, o tensión arterial mayor de 115/95 mmHg el día del reconocimiento médico. No se admiten insuficiencias cardiacas ni infarto de miocardio ni haberlos sufrido anteriormente. Tampoco se permite padecer diabetes tipo I o II, diabetes insípida o enfermedad de Cushing, además de cualquier proceso patológico.

Temas

Cáceres

Bomberos