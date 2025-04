El repunte de covid eleva a una semana el tiempo de cita en varios centros de salud de Cáceres

Hasta una semana deben esperar algunos cacereños estos días para conseguir cita médica. Así se ha podido comprobar recientemente en centros de salud como San ... Jorge, en la barriada de Hispanoamérica. La demanda realizada el jueves 20 con la intención de acudir a la mayor brevedad posible a la consulta ofrecía como fecha más próxima la del jueves de la semana que viene, el 27 de junio a partir de las 9.08 horas.

No es un caso puntual, ya que también se están produciendo otros similares en distintos centros de salud de la capital cacereña. El de la Zona Centro, uno de los principales por número de usuarios, es otro. Casi una semana de espera también, aunque las cifras fluctúan, con opción de tener que esperar 'solo' hasta el miércoles en medicina de familia. El Servicio Extremeño de Salud (SES) admite que no se está cumpliendo con el compromiso de garantizar al usuario del sistema público sanitario una demora máxima de 48 horas desde que pide esa consulta hasta que le atiende su médico de cabecera.

Así se recogía en el Plan de Choque que se puso en marcha en 2023. Desde la Consejería de Salud, sin embargo se destaca que son problemas que se están produciendo en determinados centros debido a «causas sobrevenidas» como los repuntes de covid y gripe de las últimas semanas.

De hecho, se espera que la situación pueda normalizarse tras la reducción de los pacientes ingresados y la incidencia en la población, con datos a nivel regional. En las dos últimas semanas se ha pasado de 108 a 93 hospitalizados. Ninguno de ellos en UCI, en Extremadura.

En ningún centro afectado por retrasos ha habido bajas profesionales «ni responde a un problema habitual», dice el SES

El área de Salud de Cáceres es la segunda con mayor número de pacientes ingresados, con 19. Entre las decisiones adoptadas estuvo la apertura de la octava planta del hospital San Pedro de Alcántara. «Estamos en un descenso de los casos por contagio de covid», avanzó hace unos días la gerente del área de Cáceres. Encarna Solís, sin embargo, señaló que se mantendría abierta la planta con ocho camas para que´, cuando la ocupación aumente en el hospital, no afecte a la actividad quirúrgica.

Por ahora no ha habido que recurrir a jornadas de tarde extraordinarias para absorber la demora producida en la atención

Con imágenes urbanas que permiten comprobar de nuevo a los viandantes con sus rostros cubiertos por mascarillas y las propias farmacias echando cuentas sobre cómo se ha multiplicado la venta de test de antígenos, el efecto también se ha notado en los centros de salud. Lo hace con retrasos para conseguir cita con el médico. «Actualmente es cierto que existe algún cupo con demora que excede las 48 horas deseables», asume el SES en alusión al menos a tres casos concretos: Zona Centro, San Jorge y Nuevo Cáceres. No tienen por qué ser lo únicos, pero sobre los mismos sí existe confirmación de esos retrasos. «Podría ser por causas sobrevenidas como pueden ser los picos de incidencia de enfermedades estacionales, entre otras», explica la Junta de Extremadura a consultas de este diario sobre los motivos que están generando ese problema.

Demanda

Aclaran desde el SES que ello «ocurre en demanda telefónica, pero en tres días sí suele haber cita disponible para demanda presencial». No obstante, en el centro de salud de Zona Centro la primera cita disponible para determinados profesionales era el martes a primera hora si se cursaba la petición en la mañana de ayer viernes.

Lo que sí matiza el SES es que esas esperas no tienen relación con bajas o falta de cobertura de plazas. «En ninguno de ellos se han producido ausencias de profesionales que no hayan sido cubiertas, ni responde a un problema habitual», destaca. También aclaran que no ha sido necesario hasta ahora organizar 'Jornadas de Tarde Extraordinarias para absorción de demora'. «Desde el área de Salud de Cáceres y el Servicio Extremeño de Salud seguiremos vigilantes para garantizar la asistencia sanitaria a la ciudadanía cacereña», concluye la Junta en su respuesta.