Representantes sindicales de Correos se encierran en la oficina de Cáceres

Representantes de CCOO y UGT de Correos se han encerrado este jueves en las dependencias de la oficina principal de Correos de la provincia de Cáceres para protestar por lo que consideran una «reconversión y desguace» del Servicio Postal Público. Este encierro se enmarca en las movilizaciones que los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT están llevando a cabo bajo el lema 'Salvemos Correos' y que tiene en el horizonte más inmediato la convocatoria de huelga general del próximo 1, 2 y 3 de junio, según informan las organizaciones en un comunicado.

CCOO y UGT denuncian la «política de abandono» del servicio público postal y de Correos, que ha provocado, según indican, el desplome de la carga de trabajo y una situación insostenible económicamente «con unas pérdidas de casi 600 millones de euros desde 2019, si sumamos los 100 millones en negativo del ejercicio 2021, y un déficit estructural que lo sitúa al borde de la quiebra técnica» .

«Esta política de desguace intencionado de la mayor empresa pública de este país por parte de su presidente ha tenido como consecuencia directa la implantación de un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla de la mayor empresa pública del país, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20% del total de la plantilla. En la provincia de Cáceres la tasa de empleo a tiempo parcial es del 22%, muy similar a las del resto del estado», señalan.

Aseguran además que el deterioro de Correos es más evidente en la provincia cacereña a consecuencia de la «política de desmantelamiento del servicio público postal, el hundimiento de su actividad, y la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo».

Poco interés

«El presidente de Correos y el gobierno, han demostrado muy poco interés por el diálogo social, el consenso y la participación de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Correos, desoyendo a la mayoría sindical que representa al 76% de la plantilla, que exige una negociación real y efectiva sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad, provocando la ruptura unilateral del diálogo social y la imposición de medidas laborales que han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales en Correos».

Los sindicatos continuarán con las movilizaciones hacia la huelga general convocada para los días 1, 2 y 3 de junio. Ambas organizaciones exigen al Gobierno de España un replanteamiento sobre el futuro del operador postal, «desde un modelo de servicio público de calidad para la ciudadanía del país, contrario a la hoja de ruta de desmantelamiento del operador público seguida desde hace 3 años».

Servicio garantizado

Ante esta protesta Correos ha emitido un comunicado para desmentir las acusaciones sindicales. Asegura que el servicio está garantizado, que no existe ningún plan de privatización, no ha cerrado ninguna oficina y no está realizando despidos.

«Correos se encuentra inmersa en un proceso de transformación de su modelo negocio, sin privatización ni despidos. El objetivo es generar los ingresos que reviertan una situación de pérdidas de envíos postales agravada por la situación de la pandemia (en 2021, 212 millones menos que en 2020, año en el que se enviaron 500 millones de envíos menos que en 2019). Este proceso de transformación gira entorno a tres ejes: la diversificación de servicios, la internacionalización y una mejora de la eficiencia. Todo ello manteniendo la calidad del servicio a la ciudadanía y con un empleo estable y de calidad, sin ningún plan de privatización y sin ningún proceso de despidos», zanja el organismo.