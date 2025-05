Repesca en Cáceres para los niños de 5 a 11 años que no hayan recibido la primera dosis

María Fernández Cáceres Lunes, 28 de febrero 2022, 17:05 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

Repesca para los niños de entre 5 y 11 años que no hayan recibido la vacuna contra la covid en Cáceres. La gerencia del área de salud convoca a los nacidos entre enero de 2010 y febrero de 2017 que, por diversas circunstancias, no se les haya administrado la primera dosis en sus colegios.

La cita es este miércoles día 2 en horario de tarde, de 15,30 a 20,30 horas, en el centro de vacunación ubicado en el hospital Nuestra Señora de la Montaña.

Esta convocatoria se produce porque el SES ya da por finalizada la inyección de la primera dosis de los niños escolarizados en los colegios de Cáceres y de los municipios de Torreorgaz, Torrequemada, Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes y Valdesalor. .

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en Extremadura el 77,9% de la población de entre 5 y 11 años tienen al menos una dosis; y el 21,1% tienen la pauta completa. La población a vacunar de esta franja de edad son 67.546 personas.

Hay que tener en cuenta que los niños que hayan tenido infección por covid deben esperar para vacunarse ocho semanas desde el diagnóstico y aquellos que hayan sido contactos estrechos, siete días desde el último contacto con el positivo y siempre y cuando en ese periodo no hayan aparecido síntomas. Asimismo, los niños que tengan síntomas compatibles con el coronavirus no se podrán vacunar hasta que no se descarte el contagio.

El SES hace hincapié en que se vacunarán exclusivamente los niños que deban recibir la primera dosis y que en ningún caso se inyectarán segundas dosis en este llamamiento. Los niños deben acudir acompañados de un tutor y presentar el DNI o el libro de familia, además de un documento de consentimiento firmado