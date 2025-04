Renace en Cáceres el edificio de Pizarro 1, con un nuevo 'Havana'

Cinco años ha tardado la histórica casona de la calle Pizarro, número 1, en tener buen aspecto y en reabrir el mítico local Habana, que ... mantiene el nombre pero con una diferencia, porque ahora es 'Havana', con 'v'.

«Se ha tardado en abrir por temas de licencias, por obras que hubo que hacer y por la pandemia», explica Emilio José Cabreros, uno de los tres socios que llevan la explotación del local. Los otros dos socios son: José María Caballero, de La Cafetera de Cáceres; y Juan María Vicente, del Restaurante El Bizcocho de Trujillo. Los tres regentan también el local Ivanhoe 3.0 en La Madrila Baja. y el Carpe Diem en La Madrila Alta.

Emilio José Cabreros cuenta la experiencia en el interior del 'Havana', junto a una pared que resume el pasado y la realidad del local en unas pocas palabras: «Café Habana 1993/2018. Havana 2023...»

En el verano del 2018 es cuando se cerró el local al rescindir el contrato los propietarios del negocio. Es entonces cuando deciden quedarse con el establecimiento los tres socios. Hicieron obras en el edificio porque tenía una grieta que tuvieron que reparar y reconstruir; y cuando empezaron la obra del nuevo negocio, es cuando vino la pandemia y hubo que parar el proyecto.

Ampliar Emilio José Cabreros, uno de los tres socios, en el nuevo Havana. Salvador Guinea

Al volver a la normalidad se reanudó la obra de Havana con la empresa de rehabilitación, reforma, diseño, construcción y arquitectura 'Práctico'. El encargado de la decoración ha sido el interiorista Felipe Piñuela, que en Salamanca ha decorado El Niebla, El Candela, El Pecado, Grana y Oro y La Monja; y en Cáceres Las Caballerizas, Ivanhoe 3.0 y retocó Carpe Diem.

Havana abrió el viernes 21 de abril, luciendo todo el edificio de Pizarro 1 un color de fachada atractivo, escogido dentro de los colores que exige la normativa de la ciudad. El local abre de miércoles a domingo, desde las seis de la tarde hasta la hora de cierre, que es a las dos y media de la madrugada, las tres los fines de semana. «Tenemos licencia de bar especial y nuestro objetivo es obtener la licencia de café concierto para poder cerrar algo más tarde –explica Emilio Cabreros–. Hemos invertido mucho dinero en insonorizar totalmente el local para no molestar a los vecinos. La insonorización para nosotros es muy importante. Todo el local está insonorizado por completo, desde las paredes, los techos y el suelo. Para que el ruido no salga fuera tenemos dos puertas en la entrada y dos puertas en la salida de emergencias. Además tenemos nuestro limitador de decibelios». Emilio nos hace una demostración: pide que se ponga música a todo volumen, tan alto que es casi imposible entenderle cuando habla. Vamos con él a la salida. Franqueamos la primera puerta y ya es casi imperceptible el ruido al cerrarla; cuando ya se cierra la segunda puerta y estamos en la calle no se oye nada. Los fines de semana trabajarán en el local tres porteros que controlarán la entrada para evitar ruidos.

Havana tiene varios espacios, con algún recuerdo del Habana con 'b'. La inversión que han realizado en aire acondicionado también ha sido importante.

Había gente que esperaba la reapertura del local pensando que todo el edificio se dedicaría a hostelería, recordando edificios con varios ambientes y varias barras, como ocurre en lugares como Lisboa; pero Emilio señala que eso aún no se puede hacer aunque tienen a su disposición todo el edificio: «Actualmente eso no se puede hacer porque la normativa de la ciudad de Cáceres no lo permite –afirma–. Cuando se pueda hacer, igual realizamos reformas y vamos insonorizando el edificio. Pero hay que ir poco a poco. Si otros empiezan la casa por el tejado, nosotros la empezamos por abajo, y luego ya se verá».

Él señala que Havana no viene a revitalizar la zona de Pizarro porque asegura que ya está lo suficientemente revitalizada, «es una zona en auge, con mucho atractivo, con las terrazas de Mastropiero y Las Caballerizas. Nosotros venimos a aportar».

'Habana Espacio Libre'

El edificio Pizarro 1 ha sido importante para la vida cultural y social de Cáceres. En su primera planta, sobre el Café Habana, estuvo el espacio cultural 'Habana Espacio Libre', que dejaba las grandes habitaciones de techos altos para exposiciones. Estuvo en activo desde diciembre de 2009 hasta enero de 2012. Más de 160 artistas mostraron sus obras en este lugar. En una ocasión con polémica, cuando en septiembre de 2010 Ismael Alabado presentó su muestra titulada 'Zorba', con cientos de grillos agonizando clavados en al pared, entre chorreones de pintura. Su muestra cerró tras pedirlo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Cuando terminó Habana Espacio Libre, aquí hubo un Club de Fumadores, el primero de la ciudad de Cáceres.

La segunda planta también fue la sede de numerosas oenegés y colectivos como Ecologistas en Acción, Foro Social, la asociación Paz con Dignidad y Setem Extremadura.