El reinicio de la obra de la muralla de Cáceres sigue sin fecha ante la falta de respuesta de la empresa El Ayuntamiento admite que la constructora no da respuesta sobre cuándo emprenderá los trabajos de la segunda fase de la rehabilitación

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 15 de julio 2023, 09:58 Comenta Compartir

Fue una de las primeras medidas de Rafael Mateos como alcalde, pero no está muy claro que vaya ejecutarse con la celeridad deseada. El reinicio ... de las obras de la segunda fase de la muralla sigue sin fecha. El portavoz municipal Ántel Orgaz no pudo dar ayer una fecha concreta de arranque de estos trabajos, ya que, aunque se han puesto en contacto con la empresa adjudicataria de estas obras, la vallisoletana Cabero edificaciones, no han obtenido respuesta.

Tampoco ha conseguido este diario una respuesta en firme de la empresa constructora, que debe retomar unos trabajos que fueron paralizados durante el mandato del equipo de gobierno anterior por la pérdida de la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Fomento) para su financiación, que ascendía a 844.000 euros. La firma por parte del nuevo regidor, que este lunes cumple un mes desde que tomó posesión de su cargo, de la resolución que levantaba la suspensión de las obras no ha sido mano de santo para reactivar un proceso necesario para recuperar la muralla almohade, una de las joyas de la corona del legado cultural cacereño y uno de los motivos por los que la ciudad es Patrimonio de la Humanidad. El Consistorio tiene abierto otro frente con el bufete especializado que contrató por el contencioso sobre la subvención perdida Los trabajos que tienen que llevarse a cabo se centran en los adarves, en el tramo comprendido entre la Torre del Aver y la Torre Redonda. Esta última se hará accesible mediante la instalación de un ascensor. Se acumulan los problemas en torno a la muralla. El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en conocimiento del Colegio Oficial de Abogados de Madrid la renuncia del despacho de abogados, contratado por el anterior equipo de gobierno municipal para continuar litigando contra el Ministerio de Transportes tras la retirada de la subvención para las obras de rehabilitación de la muralla de Cáceres tras el cambio sustancial del proyecto durante la legislatura anterior. Así se comunicó ayer tras la junta de gobierno local. Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Cáceres mantiene un litigio con el despacho de abogados que le defendió en el caso de la muralla Cristina Núñez Orgaz explicó que se trata de analizar si estos hechos pudieran ser constitutivos de una falta de deontología profesional «por resolver unilateralmente un contrato administrativo vulnerando así la Ley de Contratos de Servicios Públicos», a efecto de exigirles las responsabilidades a que hubiera lugar. El pasado mes de marzo el despacho Marina Abogados presentó al Ayuntamiento su renuncia aduciendo que este se había demorado en el pago de la primera factura que emite, por lo que resuelve el contrato. Los servicios de este despacho de letrados fueron adjudicados a través de contrato menor por un precio de 6.850 euros en el mes de enero. Demora El Ayuntamiento reconoce la demora en el pago de la primera factura, (que asciende a 423 euros) pero indica que no es de seis meses, ya que se trata de un recibo que llega al Ayuntamiento el 14 de febrero y se paga el 11 de abril, lo que no justificaría la resolución del contrato. Según detalla la documentación entregado por el Ayuntamiento el actual equipo de Gobierno tiene conocimiento de esta situación tras una comunicación del despacho de abogados del 4 de julio confirmando su renuncia a continuar defendiendo los intereses del Ayuntamiento. Por lo tanto, y «por responsabilidad», el nuevo Ejecutivo local designará un nuevo letrado, al haber presentado Marina Abogados el escrito de renuncia a la Audiencia Nacional.

