Reincidentes, Def con Dos y Fernando Costa, en el segundo avance de Extremúsika 2026

El festival Extremúsika ha anunciado este viernes un segundo avance de su programación para la edición de 2026, que se celebrará los días 30 de ... abril, 1 y 2 de mayo en el Recinto Hípico de Cáceres. Este nuevo bloque de confirmaciones incluye 21 artistas, que se suman al anuncio previo de Sanguijuelas del Guadiana, banda que actuará en el festival como única fecha en Cáceres y provincia.

En el ámbito del rock, el festival incorpora a varias formaciones de amplia trayectoria. Def Con Dos participará en esta edición coincidiendo con el trigésimo aniversario de su irrupción en la escena musical, mientras que Reincidentes se suman con su presencia habitual en eventos de gran formato. También estarán Hamlet, con una carrera que supera los treinta y ocho años en la escena metal, y Narco, formación que mantiene una actividad continuada en festivales del país.

El apartado de rock se amplía con Los de Marras, representantes del rock urbano; Kaos Etíliko, banda asociada al punk rock vasco; y Gato Ventura, artista vinculado al rock andaluz contemporáneo y con una propuesta basada en la combinación de influencias tradicionales y modernas. A este bloque se suma también Sons of Aguirre & Scila, proyecto que combina rap metal y rock melódico, completando así el conjunto de propuestas guitarreras incluidas en este segundo avance.

Ampliar El rapero Fernando Costa. HOY

En el espacio dedicado a los ritmos urbanos, Extremúsika confirma a Fernando Costa, figura consolidada dentro del rap nacional. Junto a él participará MVRK, artista que ha desarrollado una fuerte presencia en plataformas digitales, así como Kaydy Cain, conocido por su trabajo dentro de la escena urbana y su interés por la experimentación rítmica. También se incorpora Nikone, cuya propuesta se basa en la mezcla de rap con diferentes géneros musicales como el reggae, el soul y el flamenco.

El ámbito urbano se completa con JP Fernández, artista andaluz que fusiona influencias flamencas con sonoridades urbanas; Lucho RK, procedente de Canarias; y Metrika, representante de las nuevas corrientes de trap y reguetón. Asimismo, se integran en el cartel Santa Salut, una de las voces destacadas del panorama emergente, y Yassir. La representación local de este bloque recae en Devo KCRS, artista vinculado a 927Studio, cuya trayectoria se ha desarrollado en el marco de la escena extremeña.

El festival incorpora también propuestas de fusión y mestizaje. Destaca la presencia de Balkan Bomba, formación manchega que trabaja con influencias de la música balcánica y ritmos festivos. A esta línea se suma Serko, artista que ha alcanzado una notable visibilidad tras participar en una campaña publicitaria y que combina elementos del flamenco con otras corrientes contemporáneas.

Extremúsika 2026 mantendrá su celebración en el Recinto Hípico de Cáceres, donde la programación se desarrollará a lo largo de tres jornadas coincidiendo con el puente festivo de principios de mayo. La organización ha informado de que el evento contará con una zona de descanso libre destinada a quienes deseen permanecer en el recinto durante toda la duración del festival. Del mismo modo, está prevista la puesta en marcha de autobuses organizados con salidas desde distintos puntos del país, cuyo calendario y sistema de reservas se comunicarán próximamente.

Las entradas para la edición 2026 ya están disponibles a través de Vivaticket. La organización recuerda que la compra puede realizarse utilizando el Bono Cultural Joven, mediante la tarjeta prepago física o virtual habilitada para este programa.

En las próximas semanas, el festival dará a conocer nuevas incorporaciones al cartel.