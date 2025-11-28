HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El grupo Reincidentes en una imagen promocional distribuida por Extremúsika. HOY

Reincidentes, Def con Dos y Fernando Costa, en el segundo avance de Extremúsika 2026

La organización anuncia 21 nuevas incorporaciones al cartel del festival, que se celebrará en Cáceres del 30 de abril al 2 de mayo

R. H.

Cáceres

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:53

El festival Extremúsika ha anunciado este viernes un segundo avance de su programación para la edición de 2026, que se celebrará los días 30 de ... abril, 1 y 2 de mayo en el Recinto Hípico de Cáceres. Este nuevo bloque de confirmaciones incluye 21 artistas, que se suman al anuncio previo de Sanguijuelas del Guadiana, banda que actuará en el festival como única fecha en Cáceres y provincia.

