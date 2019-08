Reglas para los cofrades: llevar zapatos negros y no masticar chicle REDACCIÓN Miércoles, 28 agosto 2019, 08:35

El manual avanzado ayer por el alcalde de Cáceres va dirigido al público que presencia los desfiles, en especial a los visitantes de otras ciudades que pasan la Semana Santa en Cáceres.

Dentro del cortejo de cada estación de penitencia, cada hermandad tiene sus propias normas internas, que hacen referencia tanto a aspectos estéticos con el fin de que se transmita una imagen de uniformidad así como a cuestiones de comportamiento por parte de los hermanos de carga y escolta.

Una de las recomendaciones más extendidas tiene que ver con el calzado. Lo habitual es que las cofradías rueguen a sus integrantes que acudan al desfile con zapato negro.

«Los calcetines y los zapatos son obligatoriamente negros en su totalidad, procurando utilizar zapatos tradicionales. No se podrá usar zapato deportivo, botas, sandalias o con tacón. El cíngulo deberá estar anudado a la derecha y la corona franciscana en la izquierda. No se permite la utilización de guantes, por lo cual no puede portarse ningún tipo de signo externo que pueda identificar al hermano de escolta, a excepción de alianzas matrimoniales. No te pintes las uñas ni portes pulseras ni relojes. No te pintes los ojos y procura que el pelo no sobresalga por el capirote», recomendaba la cofradía de la Salud a sus hermanos la pasada primavera.

En el caso de que el paso sea portado por costaleros y no por hermanos de carga, se aconseja llevar zapatillas. Eso sí, se ruega que sean negras (según las normas concretas de la hermandad de la Salud).

La Sagrada Cena, mientras tanto, recuerda todos los años en su boletín informativo a sus hermanos una serie de directrices que, en la mayoría de los casos, son comunes al resto de hermandades. «Durante la procesión, se guardará por todos silencio, a excepción de los jefes de paso», detalla la hermandad.

Por otro lado, se aclara que tanto los hermanos de carga como los de escolta no pueden ir degustando ni caramelos ni chicles durante los desfiles. También tienen prohibido portar y usar cámaras de fotos y teléfonos móviles. Por último, la Sagrada Cena también incluye entre sus normas la prohibición del uso de gafas de sol, un aspecto que no comparten otras hermandades.