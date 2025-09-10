El refuerzo de la línea 8 del bus urbano ya tiene sus paradas Una se ha instalado en Severo Ochoa, frente al residencial Gredos, y la otra en la calle Ptolomeo del Polígono Empresarial Mejostilla

La instalación de las paradas de la nueva línea de refuerzo R8 del autobús urbano de Cáceres, que propiciará que, por primera vez, este servicio público llegue al Polígono Empresarial Mejostilla, comenzó a primera hora de ayer.

La puesta en servicio de la línea R8 lleva consigo la instalación de dos nuevas paradas, que no son coincidentes con ninguna otra del resto de la red del autobús urbano. Una se ha instalado en Severo Ochoa, frente a residencial Gredos; y la otra, que sirve de cabecera de la línea, está ubicada en la calle Ptolomeo del Polígono Empresarial Mejostilla. La cabecera de esta línea está en la plaza de Conquistadores.

Esta nueva línea entrará en servicio mañana, coincidiendo con el inicio de las clases en los centros educativos. Estará operativa en días lectivos entre las 7.20 y las 15.00 horas. Para ello, el servicio contará con un autobús articulado, lo que aumentará la capacidad de transporte.

Además, desde mañana, la línea 8 reducirá su frecuencia los sábados, domingos y festivos, pasando de 40 a 30 minutos. También, en esa misma fecha, entrarán en servicio la Línea Campus (LC), el Refuerzo Campus (RC) y el Refuerzo Mejostilla (RM) con varias novedades. El refuerzo Campus-Mejostilla adelanta el inicio de las 7.30 a las 7.15 horas, y el de la tarde desde el campus de las 13.30 a las 13.20 horas. La frecuencia pasará a ser de entre 30 y 35 minutos. La línea 3 adopta en días lectivos, por las mañanas, un recorrido hasta la parada de la Facultad de Veterinaria.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, visitó ayer la zona y recordó que estas mejoras se refrendaron en la Mesa del Transporte del pasado 19 de febrero.

