La reforma de la estación de agua potable de Riberos del Tajo se licita por 646.000 euros

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha sacado a licitación la reforma integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad Riberos del Tajo, con un presupuesto de 646.000 euros. El objetivo es mejorar esta infraestructuras del ciclo integral del agua que da servicio y abastece a los municipios de Casas de Millán, Serradilla y Mirabel.

Por este motivo, el gerente del consorcio, Gustavo Pérez, ha acompañado a empresas interesadas en la licitación a visitar las instalaciones para que puedan conocer de primera mano la situación en la que se encuentran, su ubicación y toda la información necesaria para poder hacer sus propuestas.

«Las obras supondrán una renovación total del proceso de tratamiento de la estación, con mejoras importantes en el sistema de filtración, dosificación de reactivos, control y automatización del proceso», ha explicado el gerente.

En la visita ha estado presente también el presidente de la mancomunidad y alcalde de Casas de Millán, Mario Cerro, destacando la importancia de estas obras, que esperaban ya los tres municipios. La intervención se llevará a cabo antes de la prestación del servicio que dará el Consorcio MásMedio, y que comenzará previsiblemente a lo largo del primer semestre del año.

Las actuaciones del Consorcio MásMedio en el abastecimiento de los tres municipios comenzaron con la solicitud de la concesión de abastecimiento a Confederación Hidrográfica del Tajo, actuaciones que ahora se completan con esta inversión, y que pondrá fin a los problemas de tratamiento del agua en la zona, y «permitirá tener un control total sobre el estado del tratamiento, consumos y rendimientos de la ETAP y del servicio de abastecimiento en alta», ha concluido Pérez.

