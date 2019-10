La reforma del callejero cacereño comenzará por las 59 vías sin nombre de la ciudad Amores (en el centro) charla con Mateos (PP) bajo la mirada de Licerán (PSOE). :: l. cordero El Ayuntamiento concederá ayudas para rehabilitar fachadas en el casco viejo, que se concederán en función del nivel de renta MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Viernes, 18 octubre 2019, 08:33

Teófilo Amores se estrenó ayer como concejal no adscrito tras su salida de Vox en una sesión plenaria en la que logró sacar adelante su moción más sonada gracias a los apoyos del Partido Popular y del PSOE. Ciudadanos y Unidas Podemos votaron en contra. Corrían las 12.31 horas cuando Amores tomó la palabra para defender un texto que propone «modificar el sistema vigente de denominación de calles para que Cáceres sea una ciudad agradecida». El objetivo es que en el callejero haya más nombres de cacereños o de personas que han trabajado por la ciudad «en ponderado equilibrio entre hombres y mujeres», especificó el concejal.

La moción ha introducido bastantes cambios sobre el texto original -ha modificado hasta el título- por el afán de su autor de buscar el máximo consenso posible. Ayer quedó claro que la idea no es cambiar el nombre de una calle por otro, sino que la medida se aplicará a la vías que carecen, hasta ahora, de denominación, que son 59, y a las nuevas calles que se vayan creando a medida que Cáceres crezca. Las nuevas vías, según se recoge en la moción, tendrán nombres de personas físicas directamente relacionadas con Cáceres «y que por nacimiento, adopción, trabajo o actividades hayan contribuido a engrandecer el nombre de nuestra ciudad».

ESPACIOS SIN NOMBRE 22 calles Hay nueve vías sin nombre en el distrito norte, siete en el barrio de San Blas, una en la zona centro, cuatro en el distrito oeste y una en el sur. 37 plazas Hay 31 sin denominación en el distrito norte, tres en el distrito oeste y otras tres en el distrito sur.

El texto también refleja que se tendrá en cuenta lo acordado en la moción aprobada el 20 de octubre de 2016 «en la que se explicita la prioridad de los nombres de mujeres que hayan sido representativas o relevantes en la ciencia, en la cultura, en el mundo profesional o en la lucha contra la desigualdad». Según un estudio elaborado por el propio Amores, en la actualidad solo el 3,45 por ciento de las calles están dedicada a mujeres. «Pero si excluimos a la Virgen María y a las santas resulta que solo el 1,02 por ciento de las calles evocan nombres femeninos. Y algo que a mí me importa mucho: si hablamos de cacereñas, en el más amplio sentido, solo un 0,30 por ciento les han sido dedicadas (frente a un 10,46 por ciento de varones cacereños)», leyó el edil no adscrito durante su intervención.

La moción que ayer salió adelante incluyó las enmiendas de PSOE y PP. «¿Por dónde empezar?», preguntó en tono retórico el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, para ofrecer a continuación un dato revelador: en la actualidad hay unas 60 vías sin denominar. Serían, en concreto, 59 espacios públicos, de los que 22 son calles y 37 plazas. La moción aprobada ayer comenzará a aplicarse a estos espacios y, después, se hará de manera progresiva a medida que surjan vías de nueva creación en el callejero. La idea es llevar la propuesta a la próxima comisión de Cultura, donde Teófilo Amores presentará un documento que decidió retirar de la moción con 175 propuestas de nombres.

Memoria Histórica

Amores rechazó la enmienda presentada por Ciudadanos, lo que hizo a la formación naranja votar en contra de la propuesta. En concreto, Ciudadanos quería que la moción también hiciera mención a la Ley de Memoria Histórica y se aplicara con carácter retroactivo a ocho espacios de la ciudad, como el parque de Calvo Sotelo o la avenida Primo de Rivera. «Siempre he estado abierto a cualquier tema de la Memoria Histórica, pero no quería que la moción tuviera ningún carácter ideológico», argumentó Amores. Unidas Podemos también optó por votar en contra al no prosperar la propuesta de Ciudadanos.

Al margen del debate sobre las calles, hubo otro asunto que acaparó buena parte de un pleno que se prolongó durante cuatro horas y que contó con las ausencias de los concejales Antonio Ibarra (Ciudadanos) y María Guardiola (Partido Popular). La formación naranja consiguió aprobar su plan de fachadas, que contempla ayudas públicas para rehabilitar los edificios que se encuentren en mal estado dentro de la zona protegida por el Plan Especial, que va desde la calle San Antón hasta San Blas y desde la Plaza de Toros hasta Fuente Concejo.

Ciudadanos ya planteó esta iniciativa en la pasada legislatura. No lo logró entonces. Ayer sí lo hizo, tras aceptar las enmiendas del PP y del PSOE, lo que obligó a introducir varias modificaciones. El alcalde, Luis Salaya, solicitó cinco minutos de receso debido a la confusión generada tras las lecturas de las enmiendas y las versiones opuestas del interventor y el secretario municipal sobre uno de los puntos.

Plan de fachadas

Al final, se acordó por unanimidad ejecutar el plan de fachadas del casco viejo. Para ello, se va a redactar un reglamento para regular las ayudas que se concederán. Estas ayudas tendrán en cuenta criterios como el nivel de renta del solicitante. Y se exigirá, además, que el beneficiario resida en la vivienda para la que se solicita la subvención.

Ayer, mientras Amores estrenaba su condición de edil no adscrito, Vox insistía en que le pedirá su acta de concejal. La presidenta provincial de la formación, Magdalena Nevado, visitó la estación de tren junto a Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso. Espinosa de los Monteros reconoció que es «legítimo» que se abandone una formación pero «lo que se espera es que se entregue el acta al partido por el que se ha sido elegido», dijo. Nevado insistió en que Amores adquirió este compromiso. El edil no adscrito instó al partido de Santiago Abascal a reclamar judicial o notarialmente su acta y dijo que lo que piden está fuera de la legalidad.