Un referéndum vecinal en Cáceres para las luces navideñas

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 8 de diciembre 2021, 08:41

La polémica sobre la cantidad de luces de Navidad que se instalan en las calles es una constante de la que pocas ciudades se escapan. Mientras el centro refulge con bolas y cadenetas cuajadas de 'leds', los barrios suelen quedarse a verlas venir. Y todo el mundo suele querer más. Más adornos, más iluminación, más sensación de días especiales. Brillo.

En la conocida como plaza de los Maestros (un recodo residencial que pertenece a la avenida de España y la conecta con Gómez Becerra) no dan por hecho que a todo el mundo le guste el ornato navideño. Por eso han organizado un referéndum para conocer la opinión de los residentes en las 115 viviendas de este espacio sobre la idea de adornar esta plaza por primera vez. Se trata de una iniciativa de la asociación de comerciantes de esta plaza, surgida en 2020 para agrupar y dar voz a las necesidades de los negocios instalados en este espacio, una zona privada que pertenece a la comunidad de propietarios pero que tiene servidumbre de paso, lo que permite que pueda ser transitada por los viandantes a cualquier hora. Cuestiones como la limpieza de la plaza corren a cargo de la propia comunidad y nunca ha sido iluminada en Navidad por el Ayuntamiento, pese a ser un lugar céntrico y con trasiego.

Según explica el presidente de esta asociación, Félix Nevado del Campo, el carácter privado de la plaza justifica que se haya llevado a cabo la encuesta. «Tenemos que contar con los vecinos para que no nos pongan pegas después», indica. Todos ellos han recibido en sus buzones un folio en el que se explican los motivos d la consulta. Esa hoja cuenta con un cuestionario donde tienen que poner si están de acuerdo o no y en qué portal y planta está ubicada su vivienda y entregárselo al portero de la finca, Manuel Castilla, que tiene ya un buen número de papeletas recopiladas.

«Tenemos una muy buena relación con los vecinos porque muchos son también clientes nuestros, pero lo que no queremos es molestar», indica Nevado del Campo, dueño de la joyería Nevacam. «Es algo que no tiene ninguna contaminación lumínica, a las 11 de la noche se apagarán las luces y la idea es que dé ambiente navideño a la plaza». Nevado del Campo señala que no tendrá ningún coste para los vecinos, ya que es la propia asociación la que corre con todos los gastos.

El próximo viernes termina el plazo para votar, y ya son muchos los que se han posicionado, mayoritariamente por el sí, aunque también hay quien ha preguntado los detalles de cómo será esa decoración para luego decantarse. El presidente de los comerciantes de esta plaza deja claro que no va a haber nada estridente ni excesivo, y que al ser el primer año en el que habrá luces, serán discretos. Se centrarán en los árboles ubicados en la fuente central de la plaza. «Es una cosa muy sencilla, si queda bonito y es positivo pues ya el año que viene pondremos más cosas». Lo que no se plantean es poner un hilo musical. «Cada uno en su tienda que ponga lo que quiera, pero fuera no hemos pensado poner».

En vista de las opiniones favorables, ya lo están preparando todo, para ponerse en marcha este mismo viernes si en los días que quedan no hay un cambio radical de tendencia. No se puede dilatar la decoración de este entorno porque ya tenemos la Navidad literalmente encima, nos pisa los talones.

La asociación está integrada por una quincena de negocios de diferente tipo (hostelería, comercio y servicios, principalmente) que se agrupa en torno a esta Plaza. Según su presidente uno de los principales escollos a la hora de llevar a cabo su labor es que para tener interlocución directa con el Ayuntamiento necesitan contar con al menos 20 asociados. Tienen pendientes algunos asuntos, como solicitar a los vecinos la posibilidad de que los negocios de hostelería puedan sacar mesas al exterior.