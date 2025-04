Reencuentros en la estación por Navidad

Falta más de media hora para que el tren intercity 00190 que ha partido temprano de Chamartín, en Madrid, haga su entrada en la ... vía cinco de la estación de ferrocarril de Cáceres. La llegada está prevista a las 11 y 59 minutos de la mañana de un 23 de diciembre soleado pero frío, víspera de Nochebuena.

Clemente Montano aguarda paciente. Este profesor jubilado de Alcántara espera a su hija Elena, que trabaja como médico residente en Santander. Ella viajó el viernes hasta Madrid y este sábado cogió el tren hasta Cáceres, desde donde pusieron rumbo al pueblo. «Tengo una alegría en el cuerpo que no veas. Cuesta pasar tanto tiempo sin ver a los hijos...», admite Clemente, que también recogió a su hija pequeña, Teresa, que reside en Cáceres.

Como el turrón, los cacereños y el resto de extremeños vuelven estos días a casa por Navidad. La estación de tren se torna en el escenario perfecto de los reencuentros y de los abrazos que los acompañan. Y de la emoción.

Ampliar Carolina Díaz, que vive en La Gomera, se abraza a su madre y a su hermano al llegar a Cáceres después de un largo viaje. ARMANDO MÉNDEZ

Con mucho sueño y cansancio acumulado 'aterrizó' en la capital cacereña Carolina Díaz. Vive desde hace tres años en La Gomera, la segunda isla más pequeña de las Islas Canarias, donde trabaja como profesora de Lengua. Es de Arroyo de la Luz. El viaje hasta Extremadura, admite, no es fácil. «Salí el viernes a la tres y cuarto de la tarde. Hice escala en Gran Canaria. Desde Gran Canaria volé a Madrid, donde llegué a la una de la madrugada. He pasado la noche en el aeropuerto. No me merecía la pena coger un hotel porque el tren para Cáceres ha salido a las nueve de la mañana», relata.

El esfuerzo compensa. La última vez que vio a su familia fue en septiembre. Vuelve a casa dos veces al año. Y esta es una de ellas. «Estábamos deseando verla», reconoce la madre de Carolina, Loli Rodríguez. Su hermano, Iván, asiente con la cabeza.

«Me hace mucha ilusión ver a mi familia y a mis amigas. Los reencuentros son súper bonitos. Suelo venir un par de veces al año y, cuando vengo, ahora aprovecho el tiempo mucho más con la gente que quiero», comenta Carolina. Estará en Arroyo de la Luz hasta el día 28. Después se va de viaje a Egipto. Un regalo de Reyes anticipado.

Victoria Martínez fue la encargada de dar la bienvenida a su hija Adriana, que trabaja en Madrid para la Organización de Naciones Unidas (ONU). «Viene a pasar la Navidad conmigo. Son fechas en las que apetece estar con la gente más allegada, más próxima. En mi caso, con mis hijas. Pasaré la Nochebuena con una de ellas y para fin de año viene la otra», apunta Victoria, que acudió a la estación en compañía de su perro.

También en Madrid vive, desde hace 18 años, Rebeca, la única hija de Raquel González. «Pasaremos la Nochebuena y la Navidad juntas. El día 26 se tiene que ir muy temprano porque no había trenes disponibles para más tarde. La última vez que nos vimos fue en octubre. Estoy muy contenta», admite Raquel. Esta Nochebuena cenará junto a su hija, su pareja y su hermana.

Ampliar Antonio Montes fue a buscar a la estación de tren de Cáceres a su hija Blanca, que estudia Medicina en Santander. ARMANDO MÉNDEZ

No es la primera vez que Antonio Montes se acerca hasta la estación para esperar a su hija, Blanca, que estudia Medicina en Santander. Pero la espera de este sábado, confiesa, tiene algo de especial. No es una más. «Son días de reencuentros familiares. Nos vamos a juntar todos. Vamos a ser 18. Y Blanca es la última que llega por parte de mi casa», detalla un orgulloso padre.

Cañas de Nochebuena

Isabel y Carmen Ramos son hermanas. Carmen vive en Madrid, donde trabaja como ingeniera electrónica. E Isabel estudia en Salamanca Trabajo Social. Esta sábado fue Isabel, que llegó el viernes a Cáceres, la encargada de recoger a su hermana en la estación. «Nos vemos en Cáceres. Es Navidad y vamos a pasar dos semanas juntas. Y hace mucho que eso no pasa», relatan, ya en el exterior de las instalaciones de Adif.

«Tenía muchas ganas de volver a casita, que es Cáceres, y de descansar», apunta Carmen. «Estaremos con la familia, saldremos, veremos a los amigos... y a mí también me toca estudiar», admite Isabel entre risas.

Ampliar Isabel y Carmen Ramos. Son hermanas. Una vive en Salamanca y otra en Madrid. ARMANDO MÉNDEZ

Como una buena parte de los cacereños, las hermanas Ramos saldrán de cañas de Nochebuena, toda una tradición en la ciudad. «Siempre hay mucho ambiente. Es casi mejor la Nochebuena que la Nochevieja. Salimos durante el día, nos reencontramos con los amigos y conocidos que también están viviendo fuera y, luego, a cenar con la familia», ilustran.

Según las estadísticas del padrón municipal, durante 2021 –el último año disponible– un total de 2.274 ciudadanos residentes en Cáceres se marcharon a vivir a otros destinos. Madrid, Casar de Cáceres, Badajoz, Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes y Mérida son los principales puntos elegidos. Por cierto, este sábado el tren tren intercity 00190 llegó cinco minutos antes de lo previsto.