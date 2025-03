Cáceres: Reducen la exposición al sol en trabajos municipales para evitar riesgos de salud

La ola de calor que ha afectado a España durante julio toca de lleno sobre todo a quienes desarrollan su trabajo en la calle, expuestos ... al sol y a altas temperaturas. En ese grupo hay trabajadores municipales o que dependen de contratas del Ayuntamiento.

Temperaturas extremas y soportar más de 40 grados mientras se desempeña una tarea que requiere cierto esfuerzo físico no es sencillo. El caso del trabajador extremeño de limpieza fallecido en Madrid a los 60 años lo pone de manifiesto. Fue víctima de un golpe de calor durante su jornada laboral.

La cuestión es si es posible evitar estas situaciones y cómo se pueden proteger los trabajadores. En Cáceres, una de las zonas de España más afectadas, los empleados no son una excepción. Los hay con planes específicos destinados a gestionar el trabajo en estas circunstancias. Otros no tienen esa suerte.

Profesionales de empresas contratadas por el Ayuntamiento para actuaciones concretas, como es el caso de dos personas que arreglaban una farola en el paseo de Cánovas, trabajaban estos días a más de 30 grados. En este caso, están resguardados bajo la amplia sombra de los árboles, pero cuentan que también les toca sufrir al sol. Un profesional de la sección de electricidad municipal que debió ser atendido tuvo «un simple mareo» del que se restableció, según el Consistorio. No fue un golpe de calor, asegura.

El Ayuntamiento está en contacto con las concesionarias para que «extremen precauciones», confirma el concejal responsable de Servicios, Andrés Licerán. A su vez, la campaña de protección contra el calor se aborda con los jefes de servicio, se establecen rotaciones, se organiza la jornada y se fijan las tareas más pesadas a primera hora.

Los profesionales toman precauciones para evitar cualquier problema asociado al trabajo físico durante este periodo tan caluroso. Desde el Consistorio recuerdan la recomendación a todos los servicios municipales para que sigan las medidas de prevención. No obstante, cada empresa concesionaria cuenta con su propio convenio y protocolo.

Limpieza

Por ejemplo, los empleados de limpieza, según detalla la concesionaria Conyser, responsable de la contrata, tienen un plan específico en caso de que se den altas temperaturas.

A través de este protocolo se reduce drásticamente la ejecución de trabajos por la tarde, garantizando la presencia mínima, y se retrasa el inicio de la jornada vespertina, que comienza para la mayoría de la plantilla a las 15.30. También se intensifica el reparto de vestuario de verano y se incide en que capataces y mandos intermedios refuercen su contacto con la plantilla para recordarles pautas de actuación como hidratarse convenientemente, cuidar la alimentación, evitar esfuerzos físicos prolongados al sol, utilizar la gorra de protección, aprovechar las zonas de sombra... Licerán apunta que si la Aemet declara ola de calor, Conyser regula los refuerzos y el de tarde se pasa a la mañana «salvo algún servicio indispensable». La empresa perfila el turno desde las siete de la mañana y en las horas de más sol solo deja guardias para servicios básicos con el fin de garantizar la seguridad.

«Me toca hacer turnos a pleno sol, como es lógico, pero ya me conozco la zona y procuro adelantar el trabajo por dónde sé que luego va a dar el sol y a primera hora hay sombra», relata un veterano de la contrata de limpieza.

Policía Local

La Policía Local, en cambio, no cuenta con ningún protocolo especial, denuncian desde el CSIF. José Luis Ruiz, delegado de dicho sindicato, cuenta que ahora «se está usando el sentido común». «A no ser que sea por necesidades del servicio, en aquellas ocasiones en las que no sea necesario el patrullaje a pie, se está haciendo en vehículo en las horas más intempestivas», explica. En días en los que es necesario patrullar durante horas calurosas, se están haciendo relevos más cortos y los agentes se están colocando, en la medida de lo posible, en sitios donde no dé el sol.

Las circunstancias son complicadas ya que hay ocasiones en las que los agentes son requeridos en situaciones en las que las altas temperaturas son palpables, pero no pueden ejercer su trabajo sin evitarlas.

El sindicato reivindica un plan específico para los agentes que tenga en cuenta las características especiales de estos empleados públicos, con jornadas que se extienden. Tienen que llevar chaleco antibalas y ropa oscura, además. «Nos gustaría que desde el Servicio de Prevención se estudiara para evitar los posibles riesgos de las olas de calor», reclama José Luis Ruiz.

Jardineros, electricistas o albañiles, entre otros, también se ven obligados desarrollar su labor bajo el duro sol de verano. La clave para evitar inconvenientes, tal y como reclaman muchos profesionales, puede ser la prevención y la creación de planes previamente marcados para estas situaciones.