Recuperar el matadero municipal de Cáceres para volverlo a poner en marcha costaría tres millones

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 31 de enero 2023, 20:41

Recuperar el matadero municipal para que vuelva a estar operativo, con todas sus licencias en regla y las instalaciones a punto no será fácil ... ni barato. El pleno de la Corporación cacereña aprobó en octubre por unanimidad una moción presentada por los concejales no adscritos, Mar Díaz y Francisco Alcántara, para valorar la inversión necesaria y dar «los pasos para una nueva concesión demanial o del dominio público, mediante licitación». Se planteaba así retomar la actividad e incluir además en ese futuro contrato un canon de uso que reportaría ingresos al Ayuntamiento. No es probable que eso se cumpla, a tenor del estudio económico inicial que han hecho los servicios técnicos. En el mismo se calcula en 3,3 millones de euros, sin incluir los impuestos, el importe de la puesta en marcha en las condiciones anteriores a su cierre definitivo.

En julio de 2018 el Consistorio adjudicó a Táurica y Simón la nueva concesión del matadero. Sin embargo, el contrato no llegó a firmarse y la adjudicación fue anulada ante las graves deficiencias en las que los nuevos gestores se encontraron el negocio. «Las instalaciones han sido desvalijadas. El matadero ya no es un matadero, es una nave. Ha sufrido un acto de vandalismo y las consecuencias son graves», advirtió el que iba a ser nuevo gestor cuando HOY informó de los destrozos provocados en septiembre de 2018. El Consistorio aseguró entonces que presentaría una demanda penal contra el anterior adjudicatario. Faltaban electroválvulas, había puertas rotas, bajantes y cerramientos destrozados, sumideros deteriorados, se llevaron transformadores, la planta de vacuno... En esas circunstancias, la posibilidad de recuperar el negocio pasa por una inversión millonaria, más allá de la voluntad de la moción plenaria de que Cáceres sea un referente con su matadero industrial en el sector. En un estudio previo se apunta que la hipotética explotación generaría un déficit al adjudicatario de 3,75 millones de euros «El coste aproximado para la puesta en marcha del actual matadero en las mimas condiciones anteriores a su desmantelamiento sería de unos 3,3 millones, IVA no incluido», recoge en una de sus conclusiones el informe elaborado por la Inspección municipal. Añade que si dicha inversión debe asumirla el próximo adjudicatario para ser amortizada a lo largo del contrato «la explotación sería inviable», con los datos que se manejan. «La situación actual es la de tener que ejecutar un 'nuevo matadero' que cumpla con las exigencias sanitarias y normativa legal vigente», sugiere. Vandalismo El documento asegura que el contrato adjudicado en 2018 no se ejecutó por el estado precario en el que el último gestor dejó las instalaciones «totalmente vandalizadas» y en las que desaparecieron los objetos de valor. Licencias, registros, redacción de proyectos de ejecución de obras.... se cuantifican en esos más de tres millones. Pero si la inversión la realiza la empresa que se quede en el futuro con la concesión, en un plazo de 25 años, «el coste financiero anual sería superior a 180.000 euros», señala la Inspección municipal. La conclusión es clara: «Sería inviable la actividad», ya que el déficit por año superaría los 150.000 euros, con unos números rojos para esa hipotética empresa de 3,75 millones de euros. No ha vuelto a haber noticias sobre la supuesta demanda del Ayuntamiento contra el anterior adjudicatario por la situación en la que se entregó el inmueble, situado en la carretera de Monroy. Lo que sí está previsto es incluir las instalaciones en el próximo contrato de limpieza viaria por si las empresas que concurran al mismo quieren darles uso como base del servicio.

