Los recortes en el servicio de autobús dejan bajo mínimos a 11 municipios Usuarios de la estación de autobuses ayer por la tarde. :: jorge rey La medida afecta a unos 18.000 cacereños de localidades como Ceclavín, Alcántara o Navas, y la Junta de Extremadura asegura que es algo «temporal» MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Miércoles, 1 agosto 2018, 09:08

Los usuarios del transporte público que se desplacen entre Cáceres y Ceclavín, Alcántara, Zarza la Mayor o Malpartida, por citar solo algunos destinos, lo tienen un poco más difícil desde ahora. Ya están en marcha los recortes de servicio que ha empezado a aplicar la empresa Mirat y que la propia Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Transporte, ha comunicado por escrito a los ayuntamientos afectados.

Son diez municipios cacereños y una pedanía, Estorninos. Los 18.633 vecinos que viven en ellos tendrán que hacer cálculos con sus horarios y la disponibilidad que tienen, ya que en algunos casos la reducción de viajes llega al 75 por ciento, mientras que en otros se queda en la mitad. La mercantil alude a la «falta de recursos económicos», mientras que José González, director general de Transporte, explica que las razones tienen que ver con «la continua decaída de la ocupación media de las líneas regulares de viajeros» y el hecho de que mercantiles como ésta han optado por «no continuar soportando déficits de explotación».

LOS DATOS uCeclavín 1.871 vecinos. Un viaje diario de ida y vuelta. Tenía 2. uZarza la Mayor 1.277 vecinos. De 2 a 1 viaje. uPiedras Albas 160 vecinos. De 2 a 1. uAlcántara 1.487 vecinos. Pasa de 4 a 1. uMata de Alcántara 314 vecinos. De 4 a 1. uBrozas 1.911 vecinos. De 4 a 2. uNavas 1.355 vecinos. De 4 a 2. uVilla del Rey 126. De 4 a 1. uEstorninos 23. A demanda uArroyo 5.917. De 4 a 2. uMalpartida 4.192. De 4 a 2.

«Debe ser la empresa la que explique el motivo», se apuntaba ayer desde la Consejería de Medio Ambiente. La Obligación de Servicio Público (OSP), que tiene la Junta con la sociedad, cubre una serie de rutas. Medio Ambiente matiza que no adeuda ninguna cantidad a Mirat, sino que la sociedad «se encuentra en periodo de justificación de su OSP». Según esto, sería la mercantil la que ha optado por rebajar la frecuencia de paso con sus autobuses.

El PP denuncia que es un «recorte salvaje» y la Dirección de Transporte busca una solución

La administración adelanta un dinero semestral que luego las empresas justifican para la liquidación. A la vista de la situación, desde Medio Ambiente se avanza que se va a tramitar «con carácter retroactivo» una ayuda que permita recuperar la normalidad del servicio. A ello se une que la Consejería licitará, antes de que acabe el año, las rutas de transporte por carretera, incorporando una cuantía económica para cubrir el déficit de la explotación del servicio.

Sin embargo, esa búsqueda de soluciones no detiene el problema en el corto plazo. De momento los recortes ya son efectivos, como denunció ayer el PP. Se ven afectados Ceclavín, Zarza la Mayor, Piedras Albas, Alcántara y su pedanía de Estorninos, Mata de Alcántara, Brozas, Navas del Madroño, Villa del Rey, Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres.

A la vista de la situación, el director de Transporte ya informó a los municipios de que «en fechas recientes han sido iniciadas las actuaciones orientadas al establecimiento de una compensación económica para evitar el riesgo inminente de la interrupción de los servicios públicos de transporte de viajeros». En el caso de Ceclavín, por ejemplo, se reduce la frecuencia de paso de dos conexiones diarias con la capital con ida y vuelta a solo una. Para los 1.871 vecinos de esta localidad situada a 88 kilómetros de Cáceres, ese trayecto es toda una odisea. Un ciudadano que quiera desplazarse debe coger el bus a las 7.25 de la madrugada y llega a la estación alas 9.45. Es decir, necesita 2 horas y 20 minutos para llegar pero luego solo tiene algo más de tres horas para hacer sus trámites. La vuelta sería a las 13 horas para llegar al pueblo a las 15.10. Una odisea de viaje. La media sale a 40 kilómetros por hora. Por las tardes ya no hay servicio disponible desde el lunes.

«Es un recorte salvaje», lamenta el portavoz del PP en la provincia de Cáceres, Emilio Borrega. El motivo de la actual situación, sostiene, está en que la Junta habría dejado de abonar la parte correspondiente a dicha prestación. Ello «ocasionará muchos trastornos» ya que la mayoría de los usuarios son personas mayores y cuya capacidad económica no les permite coger un taxi para venir a la capital. Borrega ha pedido al presidente Fernández Vara que no se vaya de vacaciones sin solucionar esta situación en la que se ven inmersos más de 18.000 cacereños. «No se puede reivindicar un tren digno y mantener un servicio de bus así», concluye. En Ceclavín, Zarza, Piedras Albas... se pasa de dos servicios diarios a uno solo. Alcántara, Mata y Villa del Rey pasan de 4 a uno y Brozas, Navas, Arroyo y Malpartida tenían cuatro y se quedan con dos. Bajo mínimos. La Junta insiste en que ya se trabaja en la próxima licitación del concurso. En Mirat, ante la llamada de este diario, no se pronunciaron sobre el asunto.

«Se trata de un proceso transitorio y temporal», trata de tranquilizar el director de Transporte. Mientras tanto, un usuario de Villa del Rey (a 55 kilómetros de la capital) ya sabe que si pierde el bus de la una ya no tendrá otro para volver al pueblo.