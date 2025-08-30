Un recorrido por el patrimonio artístico de la Diputación de Cáceres

Redacción Sábado, 30 de agosto 2025, 08:33 Compartir

La Diputación de Cáceres atesora y promueve uno de los patrimonios artísticos más destacados de Extremadura. A través de su Área de Cultura, la institución desarrolla desde hace décadas una política activa de fomento de la creación, conservación y difusión de las artes plásticas, que se materializa tanto en una valiosa colección artística como en una red de espacios expositivos y museísticos repartidos por la provincia.

La colección artística de la Diputación de Cáceres reúne cerca de 2.000 obras que abarcan desde el gótico final hasta las últimas tendencias del arte contemporáneo. Este patrimonio es fruto de la vocación coleccionista de la institución, de su apoyo histórico a los artistas locales y de una política cultural impulsada desde el siglo XIX.

Colecciones

La institución cuenta con obras de finales del XIX y primeras décadas del XX, con estéticas que van del eclecticismo romántico a la pintura regionalista. Destacan artistas como Nicolás Álvarez Gata, Bermudo Mateos, Juan Caldera, Eulogio Blasco o Conrado Sánchez Varona, cuyas obras pueden contemplarse en el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla. También figuran piezas de Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí en el Palacio Provincial, así como una selección del denominado Prado Disperso, en el Palacio de Carvajal, con obras de los siglos XVII y XVIII. Entre los tesoros más antiguos sobresalen una Virgen con Niño en alabastro del convento de San Francisco y la escultura de San Jorge y el dragón en madera policromada, ambas del siglo XVI.

También hay cabida para el arte contemporáneo, con una amplia representación de la vanguardia española del último cuarto del siglo XX. Obras de Eduardo Arroyo, Juan Genovés, Antonio Saura, Manuel Rivera, Equipo Crónica o José Guerrero, custodiadas en el Museo de Cáceres, dan testimonio de este momento álgido. A ello se suman piezas de destacados artistas extremeños como Ángel Duarte, Juan Barjola, Eduardo Naranjo, Hilario Bravo, Luis Canelo o Virginia Rivas, entre muchos otros.

Sala de arte El Brocense; Museo Textil de Plasencia. y Niño jugando a la Luz, de Jaime de Jaraíz.

Casa Pedrilla

La riqueza artística de la Diputación no se limita a sus colecciones, sino que se extiende a los espacios que gestiona. En Cáceres, en las inmediaciones del puente San Francisco, se localiza el Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla. Rehabilitado en 1994, este inmueble, antigua casa solariega, acoge una colección dedicada a la cultura cacereña de los siglo XIX y XX, en perfecta sincronía con el contenedor. En los jardines del edificio cada año se desarrolla el ciclo de conciertos, donde se integra el museo con la presencia de obras escultóricas.

En las distintas salas se presenta objetos personales, publicaciones, textos manuscritos, fotografías o instrumentos de trabajo de personalidades que destacaron en el mundo de la cultura, la política o la ciencia de la provincia cacereña, con nombres como Antonio Hurtado, Mario Roso de Luna, Angela Capdevielle, García Matos o el Conde de Canilleros.

La planta primera, dedicada a la pintura, hace un recorrido por la plástica cacereña de la primera cita del siglo XX con especial énfasis en el regionalismo, un estilo pictórico que buscó la exaltación del paisaje y el modo de vida de nuestra tierra bien representado en las obras de Juan Caldera, Conrado Sánchez Varona o Eulogio Blasco entre otros.

Ubicado en el mismo recinto, en lo que serían los restos de una antigua almazara, se encuentra la Casa Museo Guayasamin, que alberga un conjunto de obras originales del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín que se encuentran en Cáceres desde 1993, fruto de un convenio de colaboración entre la Diputación y la Fundación Guayasamín de Quito que procuraba el acercamiento de la cultura iberoamericana al viejo continente, pues junto a las obras del maestro ecuatoriano se expone una interesante colección arte precolombiano ecuatoriano.

Sala El Brocense y Pintores

La Sala de Arte El Brocense, junto con la Sala Pintores, ambas en Cáceres, son dos espacios expositivos a través de los cuales la Diputación lleva a cabo una intensa labor de difusión e incentivo a la creación plástica.

Creada en 1980, la Sala de Arte El Brocense, sigue fiel a su compromiso de acercar el arte actual a la ciudadanía con un programa expositivo que se ha mantenido activo durante estos más de cuarenta años. La sala, con una programación mensual de exposiciones, reúne cada año a un importante número de creadores tanto de ámbito nacional como extremeño, que permiten conocer de primera mano la actualidad del arte que se está llevando a cabo en nuestro país y sitúa a este espacio como uno de lo más cotizados del circuito expositivo nacional.

Por su parte la Sala Pintores, sirve de espacio de promoción para aquellos artistas locales y provinciales que quieren dar a conocer su obra, apoyando por la tanto la creación cultura y ofreciendo un espacio adecuado para exponer sus obras. Su programación, también de carácter mensual, alcanza también a colectivos de artistas o a entidades de carácter social.

En Plasencia

Ya fuera de Cáceres, en Plasencia, la Diputación cuenta con el Museo Etnográfico y Textil Pérez Enciso, en una decidida apuesta por conservar uno de los aspectos más identificadores de la cultura extremeña como es su indumentaria. El museo acerca al visitante al proceso de elaboración de los tejidos, a la indumentaria típica de la provincia de Cáceres, siendo el traje de Monthermoso el más representado, y a las artes textiles más eruditas.

También se encuentran los claustros del Complejo Cultural Santa María, que se convierten también en espacios expositivos dedicado a artistas.

Muro Crítico

Además, la institución apuesta por el arte en las calles y pueblos. El festival Muro Crítico cumple nueve años llevando el arte urbano a cada rincón de la provincia de Cáceres. Una iniciativa que pone en valor los pueblos a través de la pintura mural, cuidando cada detalle para que la experiencia sea enriquecedora tanto para los vecinos como para los artistas. En este tiempo ha recorrido más de 70 localidades y realizado más de 130 murales de la mano de más de 70 creadores, muchos de ellos procedentes de diferentes países. El resultado es un espacio abierto a la diversidad, la calidad, la reflexión y, sobre todo, al arte en mayúsculas.

Muro Crítico es, ante todo, un proyecto que impulsa el diálogo entre el arte, la sensibilización social y el entorno rural. Arte, porque cada mural es una obra única y singular, inspirada en la identidad de cada pueblo y en la aspiración de una sociedad más justa. Los artistas, seleccionados por su trayectoria y experiencia, aportan una muestra variada de estilos y corrientes del arte urbano. Sensibilización, porque los muros son también un espacio para la reflexión como los problemas sociales, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Derechos Humanos o la reivindicación del mundo rural se convierten en fuentes de inspiración que dotan a cada obra de un mensaje profundo y transformador. Y entorno rural, porque cada edición recorre varios pueblos de la provincia de Cáceres, donde durante una semana se desarrollan los murales. El ambiente cercano de estas localidades propicia un encuentro real entre vecinos y artistas, generando vivencias compartidas en torno al arte y a la sencillez de la vida rural.

La política cultural de la Diputación de Cáceres, sostenida en el tiempo, ha permitido que la provincia cuente hoy con un patrimonio artístico de primer nivel. Un legado que combina cinco siglos de historia con la mirada contemporánea.