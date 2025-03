Reclaman reparar fallos en la Ronda Sureste que pueden dañar la Ribera del Marco

REDACCIÓN CÁCERES. Sábado, 22 de enero 2022, 08:48 Comenta Compartir

El grupo municipal de Ciudadanos reclamó ayer a la Junta de Extremadura que se subsanen «de inmediato» las «deficiencias» detectadas en la Ronda Sureste de Cáceres, como las inundaciones de Ribera del Marco al no estar canalizadas las aguas de la Ronda, o los pulsadores para personas invidentes de los semáforos. Piden al equipo de Gobierno del Ayuntamiento cacereño que no recepcionen esta infraestructura mientras que no se solucionen estas deficiencias.

La portavoz municipal de la formación naranja, Raquel Preciados, detalló que «hay una falta de canalización de las vertientes» de la Ronda hacia la Ribera del Marco. Así, los dos arroyos, el del Capitán y de la Pávila, que vierten hacia la Ribera, «no están canalizados y están haciendo un gran destrozo en fincas y en el mismo camino de la Ribera».

También genera problemas de «erosión en las huertas y muchas de ellas están amenazadas por inundación, una finca municipal también se encharca y algunas fincas se inundan y el problema por la erosión vendrá en el futuro con las lluvias».

Además, al estar hecha sobre zona de pastizales, indicó, «ha quedado un impacto medioambiental que hace necesario llevar a cabo un proyecto de reverdecimiento, y que en los próximos años se reforeste todo el trayecto de la Ronda que mira a la Ribera del Marco».

Falda de la Montaña

Las lluvias, insiste, está generando «una erosión terrible» en la falda de la Montaña, por lo que cree que «hay que hacer todo lo posible para que no tenga ese impacto sobre la falda de la Montaña y la Ribera del Marco».

Asegura que la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco les ha mostrado su descontento con esta situación, «una asociación que lucha por su conservación y que ve cómo esta obra está afectando a ese corredor verde».

Por lo que se refiere a los pulsadores para personas invidentes, detalló, «los hay en todos los pasos de peatones, pero la normativa y el sentido común dicen que los pulsadores siempre deben estar en un lugar predeterminado y este normalmente es el poste del propio semáforo».

En algunos sí lo está, pero en otros han colocado un poste entre el carril bici y el paso destinado a las personas, en otro totalmente a la derecha, lo que supone «un desconcierto total», que «lo que hace es despistar a la persona invidente al estar ubicado no en los semáforos sino en otros lugares».