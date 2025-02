Una reclamación retrasa la aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 19 de enero 2024, 08:01 Comenta Compartir

El pasado 27 de diciembre, con los votos de PP y Vox, salió adelante el presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para 2024. PSOE y Unidas Podemos votaron en contra pero no pudieron impedir que Rafael Mateos sacase pecho y presumiese de haber cumplido su ... compromiso para que la ciudad contase en enero con las nuevas cuentas vigentes. Era toda una novedad, ha venido defendiendo el alcalde, frente a ejercicios anteriores. El último que tuvo presupuesto era el de 2022 y a mitad de año. En 2023 se prorrogó el anterior. No obstante, una reclamación de última hora puede afectar a esa vigencia presupuestaria, ya que la misma solo se había aprobado de momento de forma inicial. La aprobación definitiva dependía de que no hubiese alegaciones y en el último momento se ha registrado una. La firma la Asociación de Vecinos de Llopis Ivorra-Espíritu Santo y tiene que ver con inversiones aprobadas y comprometidas que no se reflejan en el documento presupuestario.

El pleno de Cáceres acordó en diciembre «aprobar inicialmente» el presupuesto general, así como los del Instituto Municipal de Asuntos Sociales y el Consorcio Cáceres, Ciudad Histórica. Eran 78,5 millones de euros. La publicación se hizo oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el día 29 de diciembre y se abría un plazo de 15 días hábiles de exposición y para posibles alegaciones. Así ha sucedido finalmente. José Antonio Ayuso firma la reclamación. Es el presidente vecinal y se ampara en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. «El actual equipo de Gobierno se había comprometido a mantener la inversión» José Antonio Ayuso Asociación de vecinos de Llopis-Espíritu Santo El presupuesto se considera definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se registran alegaciones, pero en este caso al menos ya hay una confirmada. La misma deberá ser resuelta por los servicios jurídicos y en virtud de esa resolución se procederá a la aprobación final del presupuesto. Lo que hace, en todo caso, es retrasarla. 200.000 euros Refrenda el colectivo vecinal que en los presupuestos participativos de 2022 «se incluyó una partida de 200.000 euros para acometer la segunda fase de la calle Roche Sur Yon». Abunda en que la obra sigue sin ejecutarse, pese a que «el actual equipo de Gobierno se había comprometido» a mantener la inversión. «En el presupuesto no hay ninguna partida» para ello. Por esa razón, la alegación se completa al pedir al Ejecutivo local del PP «que se incluya dicha partida en el presupuesto de 2024 a fin de que dicha obra pueda ser finalizada durante el año». Defiende que es una «necesidad» de la barriada, al venir a rematar una primera fase terminada hace dos años. «Esta obra es necesaria para completar la vía», subraya. Lamenta asimismo que la calle presenta aceras levantadas por las raíces de los árboles, además de tener alcorques muy pequeños y producirse problemas de accesibilidad al invadir los vehículos el espacio de los peatones.

