El PP reclama un plan para la conservación de los caminos municipales EUROPA PRESS CÁCERES. Jueves, 24 octubre 2019, 07:49

El PP en la Diputación de Cáceres va a presentar en el próximo pleno una moción para que se ponga en marcha un nuevo plan de ayudas para el arreglo de caminos municipales para todos los municipios de la provincia. Los ayuntamientos no pueden hacer frente al mantenimiento y conservación de los mismos, ni con fondos propios ni mediante las ayudas que ofrece la Junta de Extremadura, sostiene.

El portavoz del PP en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, asegura que es una «realidad» que los ayuntamientos no pueden asumir ese coste, por lo que esta moción «es una de las peticiones más solicitadas por los alcaldes», para poder acondicionar y mantener en perfectas condiciones la red de caminos de titularidad municipal.

Los ayuntamientos no disponen de maquinaria, las ayudas son insuficientes y no llegan a todos los municipios, opina Sánchez Juliá. Además, existen limitaciones en la utilización de los materiales y el esfuerzo económico supone que no se puedan ejecutar labores de mantenimiento o arreglo. El PP va a solicitar la puesta en marcha de un plan que llegue a «todas» las localidades de la provincia de Cáceres, y que contemple un plazo de aportación por parte de los ayuntamientos de los caminos y kilómetros que pertenecen a su término.