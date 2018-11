La rebaja del IBI en Cáceres tendrá un impacto de 711.000 euros en la recaudación Viviendas en el centro de la capital cacereña. :: armando méndez Técnicos de la sección Tributaria e Intervención advierten en sus informes de los efectos de la bajada en los ingresos anuales del Ayuntamiento MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 2 noviembre 2018, 08:27

El Ayuntamiento ya tiene en marcha la segunda bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El expediente está tramitado y pasará el lunes por la comisión de Economía, en la que los grupos políticos deberán pronunciarse. Al contrario que ha sucedido en los consejos rectores de los organismos autónomos con los presupuestos, no se espera que se produzca una situación de bloqueo con el no de la oposición. La reducción de tipos era una de las condiciones que puso Ciudadanos el año pasado para apoyar las cuentas municipales. «El dinero mejor en el bolsillo de los cacereños que en el de la administración». Es el mensaje coincidente que han transmitido para explicar esa medida desde Cs y el Partido Popular. Pero la rebaja fiscal no saldrá gratis. Así lo advierten en sus informes los técnicos de la sección Tributaria y el propio interventor. La recaudación municipal se resentirá al pasar el tipo impositivo del 0,72 al 0,70 por ciento. En total, la disminución de ingresos se estima en 711.191 euros.

El dato se recoge en el estudio relativo a la modificación de la ordenanza fiscal que regula el IBI, en concreto el artículo 8 de la misma. El informe alude a la «trascendencia económica de la modificación de dicho artículo» y resalta que esa bajada del tipo que afecta a los inmuebles de naturaleza urbana «produce una disminución en la cuota del impuesto». El cálculo realizado toma como referencia la base liquidable del padrón de 2018 además de las exenciones y bonificaciones que se contemplan. De esta forma, se pasaría de una cuota íntegra de 25.602.893 euros, con un tipo fijo del 0,72 por ciento, a 24.891.702 euros con el nuevo de 0,70. En consecuencia -detalla el estudio realizado-, la reducción impositiva implica que entrarán 711.000 euros menos en las arcas municipales. El pasado 22 de octubre, a la vista del informe emitido por la responsable del área Tributaria del Ayuntamiento, el secretario general solicitó que se pronunciase al departamento de Intervención acerca de los efectos que tendrá la rebaja del IBI.

El interventor corrobora la cifra aportada por la sección Tributaria y recuerda que ya con relación a la modificación del IBI en 2017 «se informó que la minoración anual de ingresos no era incompatible con el plan de ajuste en vigor».

Dicho plan se canceló el pasado mes de julio mediante una amortización anticipada del préstamo suscrito para la fase III del plan de pago a proveedores, detalla Intervención. Otra advertencia indica que la modificación propuesta «con el efecto cuantitativo señalado implicará que la consignación de créditos en cada presupuesto para los próximos ejercicios deberá ajustarse en dicha cifra».

Ya en la primera bajada del IBI, aprobada en 2017, la estimación que se planteó fue la de una reducción de ingresos de 1.059.231 euros. Entonces se pasó del 0,75 al 0,72. Ciudadanos había puesto sobre la mesa una rebaja aún más ambiciosa. No logró su objetivo. Por contra, CáceresTú y PSOE criticaron la medida. Luis Salaya, portavoz socialista, aportó cifras y recordó que para un vecino de San Francisco, por ejemplo, la reducción del IBI suponía un ahorro de apenas 8 euros al año, mientras que para el Ayuntamiento la pérdida de recaudación era notable.

En este caso, lo llamativo es que mientras que los técnicos aluden a 711.000 euros menos en ingresos municipales, el borrador de presupuestos eleva la recaudación por IBI urbana a 23,23 millones. Son 349.334 euros más que en 2018. La alcaldesa, Elena Nevado, alude a mejoras en la eficacia recaudatoria para explicarlo.