La Raya, un espacio común para proyectos compartidos

La Raya, la frontera hispano-lusa, es un espacio de encuentro y cooperación donde la Diputación de Cáceres trabaja estrechamente con instituciones portuguesas para impulsar proyectos de desarrollo, cultura y sostenibilidad. La Diputación de Cáceres tiene en su hoja de ruta la colaboración constante entre la provincia de Cáceres y Portugal.

Este año se cumplen 40 años de la entrada de España y Portugal en la Unión Europea, un hecho que marcó un antes y un después para las regiones transfronterizas. Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, señala que la integración comunitaria permitió que la provincia cacereña y las regiones portuguesas vecinas pudieran «dar rienda suelta a muchos de nuestros sueños en forma de proyectos compartidos», impulsando el desarrollo económico, la cultura, la inversión o el turismo gracias a programas europeos como los fondos Feder.

Para la Diputación, La Raya, nunca ha sido una frontera, sino un motor de desarrollo y atractivo territorial. Esta cooperación ha permitido a ambos territorios acudir conjuntamente a Europa para presentar proyectos y captar financiación, demostrando que la unión multiplica la fuerza.

Espacios comunes

Uno de los últimos impulsos realizados por la Diputación de Cáceres tuvo lugar en el último pleno de julio celebrado por la institución, donde se dio luz verde a la 'Declaración de Oleiros'. Con ella, la institución se suma a la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial entre la Comunidad Intermunicipal de Beira Baixa y la Diputación Provincial de Cáceres. Esta declaración es fruto del encuentro celebrado ese mismo mes en el Paços do Concelho de Oleiros (Portugal). Al acto acudió el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, junto a representantes de las ocho entidades municipales de la Beira Baixa (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei y Vila Velha de Ródão).

Las Agrupaciones Europeas de Cooperación tienen por finalidad facilitar y fomentar la cooperación territorial entre Estados Miembro o sus autoridades regionales y locales con el objetivo de reforzar la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea con la puesta en marcha de proyectos conjuntos de índole transfronteriza, transnacional y interregional.

Morales ha explicado que la voluntad de la Diputación de Cáceres es hacer todo lo posible para que esta alianza se materialice y permita «sacar adelante proyectos de interés territorial, de interés para los ciudadanos a ambos lados de la frontera». El presidente se ha mostrado convencido de que «la unidad entre los territorios y entre los agentes políticos de España y Portugal va a ser determinante para seguir reivindicando mejoras en las comunicaciones, como la autovía que tiene que unirnos desde Plasencia y Moraleja hasta Castelo Branco, pero también proyectos de desarrollo rural para intentar asentar la población en el territorio y dar viabilidad a los pueblos de la Beira Baixa y a los pueblos de la provincia de Cáceres».

Resotex

Otro de los encuentros que se celebrarán próximamente, del 26 al 28 de septiembre, será la segunda edición de la Feria Transfronteriza de Moda Sostenible y Reciclaje Textil (Resotex) en Plasencia. Este evento reunirá a empresas, diseñadores, artesanos y expertos del sector textil de España y Portugal, con el objetivo de promover la moda sostenible, sensibilizar sobre el reciclaje textil y fomentar el consumo responsable. En esta edición, la Diputación de Cáceres ha contratado a la periodista placentina Raquel Sánchez Silva, quien asistirá al desfile de diseñadores de moda hispano-luso, que tendrá lugar el 28 de septiembre en la plaza de la Catedral.

Resotex se enmarca en el proyecto europeo 'Repensando el sector textil y moda sostenible', desarrollado gracias a la colaboración de entidades españolas y portuguesas. El programa combinará espacios profesionales y actividades abiertas al público, con encuentros participativos, talleres, acciones de sensibilización y desfiles en diferentes enclaves emblemáticos de la ciudad, como la Plaza Mayor, el Complejo de Santa María, el convento de las Claras o el Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso.

De esta forma la Diputación de Cáceres, tal y como avanzó el presidente desde el minuto cero en su toma de posesión «la provincia de Cáceres es tierra rayana». «Potenciar y fomentar las alianzas para el crecimiento entre ambos lados de la Raya es labor imprescindible». También indicó que se estrechará la relación con las Cámaras municipales del país «hermano y vecino», con el que se debe trabajar conjuntamente» para reflejar el progreso y la riqueza a ambos lados de una frontera política. Morales puso como ejemplo el puente que unirá Portugal con España en Cedillo. «Un ejemplo claro del trabajo que debemos realizar para unirnos en beneficio de la ciudadanía», concluyó.

Iniciativas que unen territorios La colaboración se concreta en un amplio listado de proyectos en marcha, muchos de ellos enmarcados en el programa Interreg VA España-Portugal (Poctep). Entre ellos destacan: Resotex, que fomenta el emprendimiento y la diversificación económica en el sector textil con criterios de sostenibilidad y economía circular. La Agenda 2030 Local, para reforzar la capacidad de pequeños municipios transfronterizos en la implementación de los ODS. Iberian_Biosphere, impulsado por la Comunidad Intermunicipal de Beira Baixa, destinado a coordinar las Reservas de la Biosfera ibéricas en prevención de incendios, gestión de sequías y educación ambiental. Kaminos, que recupera la riqueza cultural de la huella judía para crear una ruta turística entre Cáceres y Castelo de Vide. Caminos Verticales, para posicionar los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular como destino internacional. Ciclosend, con el objetivo de tejer una red de ciclosenderos a ambos lados de la frontera. INNO-ART, que busca fortalecer la artesanía en la eurorregión EUROACE mediante digitalización e innovación. Agrosocial Plus, centrado en tecnología, formación y nuevos modelos de negocio en el ámbito agroalimentario. MAS_H2O, que promueve un destino turístico sostenible unido por el agua. Y el proyecto piloto IDSTT, presentado a la última convocatoria del Poctep, para impulsar la digitalización y la sostenibilidad del turismo transfronterizo. A esta lista se suman acciones culturales y de identidad compartida como la Boda Regia de Valencia de Alcántara, el programa Periferias de cine en el Tajo Internacional o el Festival Internacional de Teatro Clacón de Hoyos o la Feria Rayana, que tendrá lugar en Moraleja del 28 al 31 de agosto.