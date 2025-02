Rafael Mateos: «Si Salaya conoce casos similares al de Licerán cometidos por cargos del PP de Cáceres que lo cuente»

Cristina Núñez Cáceres Martes, 14 de diciembre 2021, 13:27 Comenta Compartir

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado que su partido no va a aceptar «ningún tipo de amenaza» por parte de Luis Salaya. Se refiere a la posibilidad de que el alcalde saque a la luz casos similares al del concejal socialista Andrés Licerán, sancionado el domingo por conducir sin seguro en vigor ni ITV, protagonizados por cargos del PP en Cáceres. Mateos ha aludido las declaraciones que hizo ayer Salaya en las que indicaba que «ante situaciones similares en el pasado», él no había actuado como lo está haciendo el PP, es decir, pidiendo el cese del edil. «El propio alcalde de Cáceres dice que va a sacar información, eso para mí es un chantaje y una amenaza, si tiene información de algo que lo saque, pero que lo saque en el momento que se produce, esto no es un patio de colegio», ha indicado en una comparecencia en la que ha vuelto a pedir el cese de Licerán como edil de Policía y portavoz del gobierno municipal. «Si usted tiene algo que contar cuéntelo, porque nosotros no tenemos ningún miedo, no me consta que ningún compañero haya estado en una situación similar a la suya».

Mateos ha afeado a Licerán que no haya dado la cara para explicar de viva voz la situación. «Estamos en un gobierno que cuando ha estado en la oposición siempre ha hablado de transparencia, y hay que ser transparentes desde el minuto uno, si es el domingo por la mañana cuando se producen los hechos, ¿por qué esperamos hasta el lunes por la tarde?» . eEl edil popular ha indicado que «si no se hubieran enterado los compañeros de los medio de comunicación no nos hubiéramos enterado los cacereños de lo que había sucedido», ya que, aunque recibió la llamada de Licerán para explicarle el caso, este lo hizo «una vez que había salido en los medios» porque «cuando terminó la conversación un compañero me facilitó los enlaces de las noticias».

Mateos ha señado que la petición de cese «no es una cuestión personal ni una cuestión política o partidista, sino una cuestión de sentido común, ha cometido un error, pero a los errores se aparejan consecuencias». El edil popular ha recordado casos como el de Badajoz, en el que el PSOE local pidió la dimisión para el teniente de alcalde Alberto Astorga en 2014 por aparcar en una plaza destinada a personas con discapacidad.

Aparte de denunciar el caso Mateos ha indicado que no hay ninguna figura legal que permita que se le retire el cargo a un concejal, ya que tiene que ser el propio alcalde el que lo haga. «Si existe alguna forma de debate político se llevaría al pleno del mes de enero». Mateos ha reiterado que la gravedad de los hechos. «No sé si había intención o no, no sé si es un dejado o no, pero ha cometido una ilegalidad, y no le acuso yo, sino un agente de la autoridad, los motivos por los que no tiene seguro solo los puede explicar él».