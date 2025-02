Cáceres: Rafael Mateos: «Me duele el engaño al que Salaya somete a los cacereños»

Rafael Mateos ha tomado la palabra este martes, menos de una semana después de que el alcalde Luis Salaya pasase revista a su gestión del ... último año y los proyectos que vienen para Cáceres en 2023. Como era de esperar, la visión del portavoz popular y candidato del PP a la Alcaldía es totalmente distinta a la trasladó Salaya.

El regidor habló de los datos del paro y el turismo y sacó la lista de inversiones. Mateos ha preguntado esta mañana por los «proyectos propios» que tiene el Consistorio. Los que salen de las reuniones de los viernes de la Junta Local de Gobierno, ha incidido. Y su respuesta es clara: no los hay. Porque lo que está haciendo Salaya, según Mateos, es 'apropiarse' de intervenciones en las que el Ayuntamiento no es el protagonista, actuaciones privadas como CC Green o el complejo budista o que dependen del Gobierno central, como el centro de investigación en almacenamiento energético (CIIAE).

«Lo que se está demostrando es la incapacidad del Gobierno socialista de Luis Salaya. Está limitando el desarrollo de Cáceres», denuncia Mateos. Cree que los datos avalan esa posición y apunta que frente a proyectos que se 'venden' pese a que no son competencia municipal hay compromisos que fueron promesas electorales y que no se cumplen. «Son proyectos que han caído en el olvido como el derribo del bloque C, la reforma de la Dehesa de los Caballos o la recuperación de la Ribera del Marco», ha puesto como ejemplos.

«Deplorable»

El portavoz popular y presidente local del PP califica como «deplorable» el estado del arroyo del Marco, convertido en «un depósito de toallitas». En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento primero dejó perder cuatro millones de los fondos de recuperación y posteriormente, añade, se quedó fuera de una segunda convocatoria.

Ampliar Estado de la Ribera del Marco a su paso por San Francisco. JORGE REY

«Me duele el engaño al que se somete a los cacereños», ha lamentado Mateos, muy crítico con la posición del alcalde en lo que parece el pistoletazo de salida de una campaña electoral que será larga hasta las elecciones de mayo.

Ha repasado también el estado de los proyectos europeos con «ocho millones de los fondos del Edusi que están en serio riesgo» ya que el Consistorio no es capaz de gestionarlos. Ha citado el abandono del proyecto del Laboratorio de Circularidad Agroalimentaria (Laca), 200.000 euros «perdidos» de la agenda local y la situación crítica de la alternativa temática número 9 del Edusi apenas desarrollada.

El candidato del PP a la Alcaldía dice que el Ayuntamiento se atribuye proyectos privados como CC Green o el complejo budista u otros del Gobierno como el centro energético

Asimismo, sobre los ocho millones del préstamo bancario para inversiones ha mencionado que nada se sabe del centro de Santa Lucía, el pabellón de ferias o la ampliación del cementerio, entre las cerca de 40 intervenciones anunciadas. También afirma que los presupuestos participativos siguen sin ejecutar. «Estamos ahora con los de 2020 y parte de los de 2021. Salaya no cumple sus propias promesas pero tampoco los compromisos del presupuesto con los vecinos», concluye.

Aunque no ha querido valorar el anuncio del alcalde, al proponer a sus concejales que vayan en la próxima lista electoral si así lo desean, Mateos habla de un equipo de Gobierno que «no está pegado a la calle», que «no piensa en el futuro ni a lo grande» y se limita a ir poniendo parches, ha venido a decir, en la gestión del día a día.