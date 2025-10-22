Rafael Mateos cree que «hay Extremúsika para rato» en Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, cree que «hay Extremúsika para rato» y confía en que el festival continúe celebrándose en la ciudad, tras las ... declaraciones del promotor en HOY en las que señalaba que la organización aún debe decidir si la próxima edición se celebra en la capital cacereña.

Estas palabras de Carlos Lobo, responsable de la empresa organizadora, fueron una respuesta al propio alcalde, que señaló este martes que el Ayuntamiento está a la espera de recibir el informe de asistencia de público y de impacto económico de la última edición del certamen musical para decidir la ayuda municipal que se le designa para el año que viene.

«Yo creo que hay que moverse en la absoluta normalidad y no vamos a polemizar en una cuestión que no hay que polemizar y que es normal, porque todos los años cuando termina no solo Extremúsika, sino cualquier evento de ámbito cultural que tiene una subvención pública, hay que hacer una evaluación posterior, hay que justificar el retorno que tiene para la ciudad, como se ha hecho siempre, y una vez que eso queda acreditado, que siempre queda acreditado, se empieza a trabajar en la edición del año siguiente», ha explicado Mateos este miércoles en declaraciones recogidas por Europa Press.

Festival de referencia

Así, se ha mostrado «convencido» de que el festival continuará en la ciudad porque «Extremúsika y Cáceres llevan muchos años unidos». «Es un festival de referencia para la gente joven, no solo en la ciudad, sino también en Extremadura», ha apuntado. «Queda Extremúsika para rato, y que queda mucho Extremúsika en la ciudad de Cáceres, por lo tanto, dentro de la normalidad», ha concluido.

Mateos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios sobre este asunto antes de participar en la inauguración de la V Jornada Cátedra Economía Circular de Extremadura, que se está celebrando este miércoles en el Palacio de Congresos de Cáceres.