Concierto de Mago de Oz en el Extremúsika de este año. Jorge Rey

Rafael Mateos cree que «hay Extremúsika para rato» en Cáceres

El alcalde confía en que el festival siga en la ciudad tras declarar el promotor que la continuidad en la capital cacereña aún no está decidida

R. H.

Cáceres

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:59

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, cree que «hay Extremúsika para rato» y confía en que el festival continúe celebrándose en la ciudad, tras las ... declaraciones del promotor en HOY en las que señalaba que la organización aún debe decidir si la próxima edición se celebra en la capital cacereña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

