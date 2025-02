«Quitando la Parte Antigua, Cáceres está muy sucia»

María José Martínez y Patricia González, madre e hija, no caminan por la calle sin más, sino que van fijándose en todos los detalles y se graban mentalmente todo lo mejorable tanto por parte de las instituciones como desde las propias personas. También lo hacen ... cuando viajan, tomando nota de cosas que podrían importarse a Cáceres. «Hay que ser cívico, responsable y cumplir como ciudadano, no solo tenemos derechos», plantean casi al unísono estas dos mujeres, que se han embarcado en una pequeña campaña para concienciar a los dueños de mascotas de que no ensucien las calles con sus excrementos.

Viven en el tramo no peatonalizado de Gómez Becerra, un espacio que tildan de abandonado. «Los carteles los hemos hecho de forma voluntaria y a quien nos lo ha pedido se lo hemos dado». El primero lo han puesto en la entrada de su portal, y varios comercios del entorno han querido sumarse a esta particular campaña. «Estuve en el mes de abril en Granada y en uno de los pueblos el Ayuntamiento tenía unas placas atornilladas a la pared pidiendo a la gente que se mantuvieran los pueblos limpios, hice una foto y pensé que se lo iba a proponer al Ayuntamiento», explica María José. «Yo ya había hecho los carteles, pero me parece bien ponerlas en sitios estratégicos, fijas, en las fachadas». El parón por las elecciones y el impasse por el cambio de gobierno municipal ha hecho que aún no se dirija al Ayuntamiento, pero es muy probable que Rafael Mateos, el nuevo alcalde, conozca de primera mano las peticiones de María José, que es incansable. «Me escribí por Whatsapp con Luis Salaya pero no llegamos a vernos nunca», precisa.

«Muchas veces sales del portal y te encuentras al dueño o la dueña de un perro que está orinando en el propio portal, es una vergüenza tener que decirle a la gente que baje al perrito cerca del coche». El objetivo de los carteles que han confeccionado es que, al verlos, las personas con mascota tomen conciencia.

«Falta civismo y responsabilidad, vemos a personas que dejan orinar a su perro justo en el portal»

«Esta zona está muy dejada, se arregla la calzada pero la acera no se toca desde que se construyeron los edificios»

¿Y qué hay de la ordenanza que sacó el Ayuntamiento que hace obligatorio rociar con agua los orines de los perros? Estas dos vecinas consideran que no, que no se usan habitualmente.

Hay una diferencia visual considerable de la parte peatonalizada de Gómez Becerra a la que no lo está. Patricia no tiene claro que la gente sea menos cívica en un lado o en otro, pero la parte que ha sido remozada, al verse más nueva y haber abierto nuevos locales, es otra cosa.

Reflexionan juntas sobre la falta de limpieza que, en su opinión, afecta a la ciudad. «Cáceres es una ciudad muy sucia, a mí me da vergüenza cuando vienen amigos, prefiero que no miren mucho hasta que lleguemos a la parte antigua», explica Patricia. «Se cuida mucho la parte antigua, es algo maravilloso porque da turismo y en algo lo notaremos, pero no es suficiente», aporta su madre. Cree que las zonas por las que transita el ciudadano de a pie en cualquier momento del año también son importantes.

La falta de civismo es la punta del iceberg de esta campaña privada, pero las reivindicaciones de estas dos mujeres van mucho más allá. «Estos acerados están ahí desde que este edificio se construyó y no se ha reparado nada más, lo que se toca es en la calzada, pero en la acera, nada».

También ponen como ejemplo de dejadez en esta zona de la ciudad el abandono de un local de la Junta que está en los bajos del número 15. «Intentaron subastarlo pero no consiguieron que nadie lo comprara», indica Patricia. «Las fachadas son de madera, se deterioran con el tiempo y con la lluvia, hay hasta nidos de bichos y carcoma, que puede llegar a afectar al edificio, es un desastre».

Bolardos

También se fijan en los bolardos de la calle. «Aquí los han llegado a arrancar y utilizar como arma arrojadiza», señala María José. «Son una calamidad, no sirven para nada porque los coches hacen lo que les da la gana y se meten entre uno y otro». Para esto también se ha traído María José un ejemplo de Granada. «Los de allí son bajitos y gordos y la cabeza es una granada, quizás de esa forma, al ser más bonito, la gente los respete más».

María José define Cáceres como «la ciudad piano». «Vayas por donde vayas si llueve te va salpicando, sino te vas pegando tropezones, yo he tenido un accidente y me partí la ceja porque el suelo estaba mal, y ahora lo denuncias y el Ayuntamiento no corre con los gastos».

Y aún hay más, la lista no es corta: las molestias que les generan las palomas, con la suciedad que se genera. Echan en falta una asociación vecinal que aglutine sus intereses. Si la hay, no están al tanto de ella y creen que es necesario garantizar los derechos de los residentes en el corazón moderno de la ciudad.