La quiebra de la empresa de la luz no frena la reclamación judicial del Ayuntamiento de Cáceres Aura Energía también ha dejado de suministrar ya el gas y acumula varios expedientes sancionadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 3 de febrero 2022, 07:13

Las alarmas se encendieron en noviembre. La empresa encargada del suministro electrónico al Ayuntamiento abandonaba. Menos de un año y medio antes, había firmado un contrato que se prolongaba hasta julio de 2022. La oferta de Aura Energía SL fue la más valorada en mesa de contratación. Se adjudicó el servicio de electricidad por 866.215 euros y se quedó también el de gas por 156.951. Comercializadora y asesora en materia de contratación energética, la red de sus clientes se extendía desde el pequeño consumidor hasta las grandes administraciones. Además, de Cáceres se han visto afectados otros muchos municipios con instituciones como la Diputación de Cádiz o el Ayuntamiento de Madrid. Aura, con sede en Sant Joan Despí (Barcelona), presume en su página web de contar con más de 900 clientes activos en organismos oficiales. Algunos, entre otros el Consistorio, ya anunciaron al dejar de prestar el servicio que acudirían a los tribunales para defender sus derechos. Ahora va a dar ese paso, por fin, tras contar con un informe jurídico que lo avala.

Azotada por el incremento de los precios de la electricidad hasta niveles insospechados cuando se presentó al concurso de Cáceres, Aura decidió renunciar de forma unilateral al servicio. «Nada justifica esta decisión. Deben respetar las condiciones acordadas», defendió entonces el concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán. En el equipo de Gobierno se calcula que la situación supone un sobrecoste de alrededor de un 20 por ciento en la factura. Ahora la prestación corresponde a Iberdrola.

Sin embargo, solo de forma provisional. Licerán confirma dos detalles. Uno, que el litigio judicial no solo no se descarta sino que coge fuerza. «Se va a presentar la documentación en el Juzgado y procederemos en consecuencia», apunta. Y dos, los técnicos municipales ultiman la redacción de los pliegos para sacar a concurso de nuevo el contrato de la luz y el gas. Algunas instituciones afectadas por las renuncias de Aura han llevado a convocar licitaciones de urgencia. No ha sido el caso de Cáceres. Sin embargo, varias instalaciones como las nuevas dependencias del Alba Plata o las pistas de Montesol requieren de contratos menores para disponer de luz. Licerán avanza que en las últimas semanas también se ha conocido la baja de Aura en el servicio de gas. La reclamación judicial será conjunta para ambos suministros.

Se calcula que cerca de medio centenar de comercializadoras han llegado a la quiebra en estos meses al haberse disparado los precios de tal forma que el margen de beneficios es inexistente, con otras circunstancias adicionales añadidas como el endurecimiento de las condiciones financieras o los impagos.

Los precios no han dejado de subir. Se batieron récords en el inicio de año y el precio mayorista de la electricidad en 2021 casi duplicó el de dos años antes. En esta situación, numerosas empresas han cursado baja. Aura es una de ella.

«No podemos dar más información. Aura Energía desaparece», se limitó a indicar por vía telefónica una persona que responde en el número de teléfono de la mercantil catalana.

Tal y como recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su página oficial, Aura dejó de operar como comercializadora de electricidad el pasado 12 de enero. Dos días antes lo hizo también como comercializadora de gas.

Hay otro aspecto relevante y que también se puede comprobar ante la CNMC. Aura Energía mantiene abiertos tres expedientes de sanción. Todos por posibles infracciones graves. La reclamación judicial de Cáceres se suma a otras que han trascendido como la del Ayuntamiento de Madrid.