«Quería llevarse el dinero, pero me enfrenté a él como pude»

Gloria Arroyo es la encargada del estanco de la calle Lima, junto a la esquina de Sanguino Michel, en el corazón del Perú. Se trata de uno de los negocios más populares del barrio porque además de tabaco, allí se puede comprar el pan y ... también funciona como administración de lotería. Sin embargo, la tranquilidad de la barriada quedó rota cuando un hombre de entre 45 y 50 años entró en el local a primera hora de la noche y metió la mano en la caja registradora para hacerse con la recaudación. Gloria, que estaba sola en ese momento, respondió de forma instintiva y trató de evitar el robo con todos sus medios. Aunque en ese momento, eran pocos o ninguno, admite ahora.

«Quería llevarse el dinero, pero me enfrenté al hombre como pude. Más que el dinero lo que me preocupó es que actuó con mucha intensidad y al meter el brazo entre las cosas lo tiraba todo por el suelo», se lamenta. Era jueves por la noche. Hacia las ocho de la tarde, Gloria vivió un percance que en el tiempo que lleva en el negocio nunca le había pasado. «Es la primera vez», recuerda.

Ampliar Vehículo de la Policía Científica a las puertas del estanco, horas después del suceso. JORGE REY

Dos patrullas de la Policía Nacional estaban pocos minutos después a las puertas del negocio. El viernes por la mañana durante cerca de media hora la Policía Científica estuvo tomando muestras. La reacción de Gloria intimidó al individuo que, tras algunas dudas, optó por marcharse.

La responsable del estanco cree que más que de una acción organizada, el intento de robo pudo tener que ver con algún tipo de adicción del autor. «Por su forma de actuar, tiene toda la pinta. Lo que me dicen es que no debería haberme enfrentado a él, pero mi reacción fue esa. No sé si estaba armado siquiera. Luego vino una clienta y se puso casi más nerviosa que yo. Decía que tenía que avisar a la Policía», relata.

Daños materiales y magulladuras

La acción del individuo al meter el brazo entre el mostrador y sus cosas para sacar el dinero hizo caer por el suelo varios objetos. «Por suerte solo son daños materiales. La pantalla del ordenador quedó rota y ha habido que cambiarla y el teléfono que también estuvo sin servicio. Ahora está en manos del seguro».

«Yo le decía, ¿pero qué haces? ¿No ves que tenemos cámaras de seguridad? Te estás metiendo en un lío, pero a él parecía darle todo igual», reseña Gloria Arroyo. Cuenta que los agentes acudieron con rapidez y de hecho la operativa habría permitido localizar ya al presunto delincuente y detenerlo. «Parece que lo tenían 'fichado'. Yo solo espero que no volvamos a pasar por esto», añade la mujer, que ha debido aportar un parte de lesiones, por las magulladuras que le produjo el forcejeo con el hombre. Desde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) no se confirmó a consultas de HOY la detención del individuo ni se dieron detalles sobre el suceso o la identidad del autor.