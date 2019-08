«Queremos una línea directa de autobús al nuevo hospital de Cáceres» Alberto Iglesias, presidente de la Agrupación vecinal. :: / JORGE REY Alberto Iglesias Presidente del movimiento vecinal Hace un recorrido por los principales problemas de la ciudad y pide mejoras que garanticen el bienestar de los vecinos MARÍA SÁNCHEZ CÁCERES. Domingo, 4 agosto 2019, 09:42

Alberto Iglesias, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos, hace un repaso del Cáceres actual. Desde la atalaya del movimiento vecinal cacereño, reivindica diálogo pero resalta que la reivindicación, con el nuevo Gobierno y el resto de fuerzas políticas, será la línea habitual.

-¿Por qué dio el paso de entrar en la Agrupación?

-Esto empezó hace varios años cuando me fui a vivir al Junquillo. Al llegar me encontré que había que dotarlo de infraestructuras y me incorporé. Se eligieron varios delegados, yo fui uno de ellos. Cuando David Barcenilla, presidente en ese momento, se retiró, me invitó a relevarle y recibí el apoyo del colectivo.

-¿Qué objetivos se marca?

- La principal función de la Agrupación es mirar por los vecinos de Cáceres y reivindicar mejoras que garanticen su bienestar.

-¿Cuáles son los mayores problemas que tiene Cáceres?

-Hay varios. En esta época, los incendios. Es necesaria una normativa reguladora, sancionadora. Hay un problema muy grande sobre accesibilidad. Muchos vecinos de Cáceres son personas con movilidad reducida y hay que adaptar todas las calles para garantizar su accesibilidad. Hace poco hemos hecho un estudio gracias a la socióloga Lidia Domínguez y decidimos dar una propuesta a la Diputación para que por ejemplo, se haga un uso intergeneracional del hospital Virgen de la Montaña. La gente se está creyendo que desde la Agrupación estamos apoyando una residencia de ancianos, pero lo que queremos es que sea un edificio con un uso intergeneracional, tanto para personas mayores, como para jóvenes, además de poder celebrar allí actividades culturales.

-¿Qué mejoras cree que debería tener el nuevo hospital?

-Hemos ido hasta allí tres miembros de la directiva y hemos apuntado y hecho fotos de las necesidades. Faltan muchas mejoras, para empezar la línea del autobús. No puede haber un refuerzo campus yendo a un hospital. Dentro de dos o tres años va a ser el primer hospital que haya en Cáceres. Queremos una línea directa. Eso es lo primero que cambiaría y luego marquesinas de taxi, cajeros automáticos, un bar cafetería para que los familiares de las personas que están ahí hospitalizadas no se tengan que ir del recinto. Hay que hacer hincapié a la Junta de Extremadura para que se tome en serio ya la segunda fase. Le hemos dado un voto de confianza y si vemos de aquí a pocos meses que esto no se empieza a mover, vamos a tener que tomar otros caminos.

-¿Observa ya nuevas medidas en el Ayuntamiento?

-Llevamos poco tiempo con este Gobierno. De momento no hay muchas medidas. También hay que señalar que han tenido mala suerte, traían una herencia de años atrás que no era muy factible y se han encontrado muchos problemas que van a tener que resolver. Lo que quiero decir, es que nosotros como agrupación estamos saliendo a reivindicar muchas cosas, pero es pronto para pedir cuentas a este Gobierno. Al anterior le faltó haberse apoyado más en el resto de fuerzas políticas y en los vecinos. Así hubiésemos trabajado mejor.

-¿Cuál ha sido el mayor logro de la Agrupación hasta hoy?

-Organizar el Congreso Nacional de Asociaciones de Vecinos aquí en Cáceres. Hacía mas de veinte años que no venía ese congreso y tengo que destacar que antes de hacerlo había grandes diferencias entre las federaciones y confederaciones. Desde ese momento ha habido un punto de inflexión, federaciones y confederaciones se han unido a la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV). Estamos en muchos sitios, tenemos una directiva muy implicada, así que estamos satisfechos. También destacar la buena comunicación que hay entre todas las asociaciones de vecinos. Este año hemos hecho dos convivencias, una de ellas era para hacerle un homenaje al concejal Víctor Bazo.

-¿Mantendrá el espíritu reivindicativo ante el nuevo Gobierno»

-En la organización hay una compenetración muy buena. Vamos a seguir trabajando. Nos estamos reuniendo con todas las fuerzas políticas y una cosa que tenemos muy clara es que vamos a dar un voto de confianza al nuevo Gobierno, pero seguiremos siendo igual de reivindicativos con todos los partidos políticos.