Queman dos contenedores en el barrio cacereño de Montesol

Un par de contenedores en llamas han sorprendido esta madrugada a los vecinos del barrio de Montesol, en Cáceres. La Policía Local alertó de este hecho al SPEI de Cáceres. Cuatro bomberos marcharon hacia la avenida Pozo de la Nieve, lugar del incidente, a las 4.35 horas y finalizaron la extinción del fuego a las 5.05. El equipo que se personó en el lugar no notificó ningún daño material adicional.

El presidente de la asociación vecinal de Montesol, Joaquín Valhondo, denuncia que hace una semana ya quemaron en el barrio un contenedor de cartón y otro que estaba al lado de forma parcial.

«Yo duermo justo enfrente de los contendores y no he escuchado nada, teniendo toda la ventana abierta toda la noche, pero me he encontrado la situación esta mañana», explica el presidente vecinal, que afirmar sentir «pena y vergüenza» por que estos hechos sucedan en su barrio.

