Quejas entre padres del Prácticas, en Cáceres, por no poder acceder a los patios del colegio

Dos de la tarde en la calle León Leal, en pleno centro de Cáceres. Padres y abuelos se agolpan en la acera para recoger a ... sus hijos y nietos tras la jornada escolar en el colegio público Prácticas. Algunos, ante la falta de espacio, invaden una calzada que registra bastante tráfico.

Cansados de esta situación, padres del centro educativo se han dirigido a la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Extremadura para pedir que se pueda acceder a los patios del recinto a la hora de entrada y salida del centro. Así se hacía, argumentan, antes de la irrupción de la pandemia y de la aplicación del protocolo covid en los colegios de la región, que impidió a los progenitores entrar a las instalaciones y les obligó a esperar en la calle. La pandemia ha pasado pero el sistema de acceso al Prácticas se mantiene. Y es con esta medida con la que no están de acuerdo algunos padres, al considerar que entraña un riesgo para las familias.

«Inexplicablemente la dirección del colegio Prácticas mantiene un protocolo de acceso y salida de los niños que se ideó en época covid. Esta situación va a provocar tarde o temprano un accidente del que luego todos se lamentarán. Animo a los responsables de la consejería o a algunos de sus técnicos a acercarse a las 14.00 horas a la calle León Leal a comprobarlo», expone en su escrito el último padre que se ha quejado de la situación y que ha formulado esta petición a título particular. La hizo llegar a la Junta de Extremadura el pasado día 18 a través del registro electrónico general.

Pero no ha sido el único en hacerlo. Durante el curso pasado, en septiembre, un grupo formado por cerca de 40 familias elevó su solicitud por escrito al equipo directivo del colegio y a la Delegación Provincial de Educación. Uno de esos padres es Carlos Ortiz, que en este inicio de curso ha trasladado esta misma petición al nuevo delegado provincial de Educación, Felipe Fernández. «Nos hemos encontrado con la negativa de la dirección del colegio para que los padres podamos acceder a los patios. Y esto genera una inseguridad en los accesos», expone. El problema se repite en la avenida Virgen de la Montaña, donde se encuentra la otra entrada al recinto.

«A finales del curso pasado, en una de las reuniones con los padres, se planteó a la dirección otra vez este asunto. Hubo una cierta predisposición de estudio pero el nuevo curso ha empezado y no se ha vuelto a hablar de este tema. Por eso hemos dirigido otra vez nuestra queja a la dirección provincial para que tome cartas en el asunto. Entendemos que es un malestar de muchos padres. Estamos en una sinrazón. Se nos ha argumentado que en los centros educativos de Cáceres no se permite el acceso de los padres a los patios. Pero si antes se podía convivir con eso, por qué ahora no. A nosotros ese argumento no nos vale», zanja Ortiz.

Educación asegura que muchos centros mantienen el protocolo que aplicaron en la pandemia «según han estimado conveniente»

Colegios como el Alba Plata y el Cervantes permiten la entrada a los padres al recinto; en el Castra Caecilia se tienen que quedar en la puerta

Ángel Luis Gómez, padre de alumno: «No entiendo por qué tenemos que esperar en la calle con el riesgo que hay de atropello; es una cosa que no tiene sentido»

Este diario se ha puesto en contacto con la dirección del centro, que ha declinado hacer declaraciones al respecto. Desde la Consejería de Educación, mientras tanto, se expone que muchos centros educativos de la región mantienen el protocolo covid, «según han estimado conveniente», desde que lo instauraron con motivo de la pandemia. «Cada centro puede decidirlo por sí mismo», agrega Educación. En este sentido, explica que los colegios tienen autonomía en la gestión pedagógica y organizativa de sus instalaciones. Además, desde la administración se insta a los padres a canalizar su disconformidad a través del consejo escolar, que es «el órgano al que se deben dirigir».

En la ciudad hay colegios como el Alba Plata y el Cervantes que permiten el acceso de los padres al recinto una vez levantadas las restricciones impuestas por la pandemia. Pero hay otros, como el Castra Caecilia, que no dejan entrar a los padres. En este caso, ya se hacía así antes de la irrupción de la covid. La dirección del centro explica que aplican este sistema por la seguridad del propio alumnado, con el fin de evitar que se formen tapones en los accesos a las clases.

También hay padres que están a favor

Ángel Luis Gómez, padre del Prácticas, elevó la petición el año pasado ante el consejo escolar del centro. «Planteé por qué no se podía entrar como se ha hecho toda la vida en el patio trasero, habiendo tanto sitio. No entiendo por qué los padres tenemos que esperar en la calle con el riesgo que hay de atropello. Es una cosa que no tiene sentido. La respuesta a mi petición fue negativa. Ahí se quedó», relata.

No todos son opiniones contrarias. De hecho, hay padres que están a favor del sistema actual. «El colegio es para los niños, no para los padres. Espero a mi hijo todos los días en el mismo sitio. Normalmente no hay problemas. Lo que hay que hacer es respetar las normas», resuelve Quico González, en referencia a la prohibición de estacionar a las puertas del colegio. El Ayuntamiento de Cáceres suprimió varios aparcamientos con el fin de ampliar la zona reservada a las familias fuera del acerado.