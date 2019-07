«Nos hemos quedado sin unos árboles que conocemos de toda la vida» Vecinos del barrio, junto a los árboles afectados. :: ARMANDO MÉNDEZ Vecinos de la barriada del Espíritu Santo de Cáceres denuncian que tres olmos centenarios son eliminados debido a una enfermedad «insalvable» CRISTINA SÁNCHEZ CÁCERES. Lunes, 22 julio 2019, 08:46

El barrio del Espíritu Santo se queda sin tres de sus árboles más antiguos a causa de un hongo que les ha provocado una enfermedad mortal. Se trata de tres olmos que tienen entre 80 y 100 años, y que están situados junto a la entrada de la parroquia del Espíritu Santo.

Los tres han sido recientemente despojados de la mayor parte de sus ramas, por lo que ya solo pueden verse los troncos. La empresa Talher, dependiente del Ayuntamiento y encargada de las tareas de jardinería en la ciudad, ha realizado una «poda drástica», pero apunta que es posible que ya no se pueda salvar a los centenarios árboles.

José Antonio Ayuso, presidente de la asociación de vecinos del barrio, ha denunciado la situación en declaraciones a este diario, ya que «los árboles no han sido cuidados como debería. Si ves un árbol enfermo, lo cuidas, como harías con una persona, pero ellos no han hecho nada. Es una pena que se hayan echado a perder». Los olmos, que llegaron a ser de grandes dimensiones, ya no cuentan con ninguna de sus ramas, «y tienen el tronco completamente podrido y seco», según los vecinos del barrio.

El problema se debe a una enfermedad llamada grafiosis, causada por un hongo, que resulta muy contagiosa y debe erradicarse en cuanto se detecta para no causar mayores daños ni transmitirse a otros árboles. Se trata de una enfermedad de gravedad, ya que, según detallan desde el Ayuntamiento, «ha causado la muerte de la mitad de los olmos de Estados Unidos, y también de otros países de Europa». Los vecinos del barrio explican que avisaron hace ya unas semanas del problema, debido, entre otros, al riesgo de que algunas ramas de los árboles se desprendieran, ya que se estaban secando. Sin embargo, denuncian que no se ha efectuado una respuesta por parte del Ayuntamiento hasta hace unos días, cuando la empresa encargada se personó y procedió a cortarlos sin haberles aplicado ningún tratamiento previo.

«Están vacíos por dentro, ya no se puede hacer nada por ellos. Nos hemos quedado sin tres olmos que conocemos de toda la vida», explica Ayuso.

Fungicidas

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Cáceres destacan que, en cuanto este problema fue detectado, se aplicaron fungicidas a los árboles y se eliminaron algunas partes y ramas para intentar salvarlos, pero no se ha obtenido ningún resultado por el momento. Por tanto, es posible que a lo largo de las próximas semanas los troncos de los tres olmos sean eliminados de la explanada situada frente a la parroquia de la barriada.

Respecto al futuro de esta zona, el Ayuntamiento ha afirmado que los centenarios árboles serán repuestos por otros ejemplares ornamentales con el objetivo de evitar algunas alergias y de que sean adecuados a la zona.

Esta operación se realizará cuando se acerque el invierno, ya que en la época actual no es posible plantarlos.

Además, sostienen que por el momento no se han detectado más casos similares en otros árboles de la ciudad. Por su parte, el presidente de la Asociación Vecinal del Llopis-Espíritu Santo explica que intentará reunirse en los próximos días con el alcalde, Luis Salaya, para buscar una posible solución.