«El puente ha sido muy bueno, pero los días de diario no hay nadie en la Plaza»

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 15 de diciembre 2021, 08:27 | Actualizado 08:47h. Comenta Compartir

El viernes se cumplen tres semanas de la inauguración del mercadillo navideño en la Plaza Mayor. Es tiempo suficiente para hacer un primer balance de la acogida de esta cita, cuya organización ha levantado desde el principio las quejas de los artesanos y comerciantes locales al preferir el Paseo de Cánovas como escenario de celebración. Solo cinco de los 25 expositores que participan en la muestra son de Cáceres, frente a los doce que lo hicieron el año pasado.

Sara Sierra Silva regenta un puesto de artículos de coleccionista y ejerce como portavoz de los vendedores y artesanos cacereños. Sobre el terreno asegura que el puente de la Constitución ha sido muy bueno en ventas, debido a la gran afluencia de visitantes que ha recibido la capital cacereña. Pero el resto de días, sobre todo entre diario, hay muy poca afluencia de público en el recinto, argumenta. No obstante, espera que a partir del 22 de diciembre se reanude el movimiento en la Plaza Mayor coincidiendo con el inicio de las vacaciones navideñas.

«El puente ha sido muy bueno. Este año se ha recibido muchísima gente y, obviamente, todo el turista viene a ver la parte antigua y la Plaza Mayor. En eso sí podemos haber salido beneficiados. Pero el mercado son más de 40 días. No vivimos solo de los cinco días del puente. Ha sido un puente muy largo y nos ha venido muy bien», describe Sierra.

Los puestos de los vendedores locales están situados en la parte baja de la Plaza Mayor, entre la Torre de Bujaco y el inicio de la calle Gabriel Galán. Además de Sara, en esta zona pasan el día Cecilio Sánchez, que confecciona sacos térmicos y pulseras, y Blanca Vilches, que dispensa incienso y cosmética natural.

«Hasta que el mercado no se termine, no se puede saber qué tal nos ha ido», apostilla con prudencia Sánchez. «En el puente ha venido mucha gente, pero ya se sabía. La cuestión es lo que se presenta de aquí en adelante. Y la semana que llevamos después del puente estamos viendo que no hay nadie. Los días de diario son muy flojos», relata el artesano. Y, a modo de detalle, da un dato. El pasado lunes hizo una caja de 40 euros gracias a que entregó un pedido que le hicieron durante el puente. Si no hubiera existido ese pedido, ilustra, no hubiera realizado ninguna venta en el día.

Esto no ocurría en Cánovas, insisten los artesanos locales, donde el flujo de viandantes es constante a diario al ser una zona de paso. Aquí se ha ubicado el mercado navideño en la mayoría de sus ediciones hasta que el año pasado se trasladó a la Plaza –donde nació la iniciativa en sus orígenes– por la pandemia, para poder garantizar más amplitud y poder guardar más distanciamiento entre los asistentes. Y este año el Ayuntamiento ha decidido mantener aquí la cita para dinamizar la zona comercial de Pintores, en contra de la opinión de los artesanos locales.

«En estas fechas se concentran la mayor parte de nuestras ventas de todo el año. Y no nos podemos permitir irnos a casa algunos días sin hacer un euro de caja. Esto no pasaría en Cánovas», señala Blanca Vilches.

Puentes y días festivos al margen, están convencidos de que, a la hora de echar cuentas, los resultados globales hubieran sido mejores en la avenida de España. Y aquí pedirán volver el año que viene.

Los vendedores de fuera también prefieren la avenida de España La preferencia por el Paseo de Cánovas no es exclusiva de los vendedores cacereños. Por este escenario también se inclinan los titulares de los puestos que vienen de otros puntos del país. Es el caso de las hermanas Sara y Vanessa Franco, que están al frente del puesto 'Las hijas de Lola' y proceden de Palencia. Visitan Cáceres tres veces al año: en Navidad, en la feria de mayo y en el Mercado Medieval. «Preferimos Cánovas. Del puente, que ha sido bueno, no podemos vivir el resto de días que vamos a estar aquí», dicen.

Temas

Cáceres