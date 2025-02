PSOE y Unidas Podemos siguen sin cerrar un acuerdo sobre el presupuesto de Cáceres Las dos partes se emplazan para seguir negociando, aunque de momento se darán una tregua y no se reunirán la semana próxima

Mesa de negociación del presupuesto con el alcalde, en primer plano y concejales del PSOE y UP.

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 21 de marzo 2022, 21:25

Los contactos se mantienen, pero su socio ha advertido al PSOE de que quiere compromisos concretos. Unidas Podemos (UP) sabe que no puede prolongar su perfil bajo al menos de cara a sus propias bases. Movilidad y viviendas sociales son los dos ejes que ha marcado en las conversaciones. Quiere avances para aprobar el presupuesto de Cáceres para 2022. Exige que se cumpla lo que ya se habló, con una oficina de atención a los usuarios de viviendas municipales y un parque público de alquiler.

El primer paso en Movilidad ha sido abrir el proceso para los caminos escolares por parte de la Junta de Gobierno local. Un guiño con vistas a acercar posturas. En esa línea se produjo la segunda reunión por las delegaciones de ambas formaciones este lunes.

Se celebró en el despacho del grupo municipal socialista. Acudió el propio alcalde, Luis Salaya, acompañado por la portavoz, María José Pulido, la titular de Economía, María Ángeles Costa, y el edil de Servicios Públicos, Andrés Licerán. Por UP estuvieron sus tres concejales, Consolación López, Ildefonso Calvo y Raúl Martín. Luego hubo asamblea local de la formación morada.

«Seguimos trabajando. Hay voluntad por parte de los dos grupos» CONSOLACIÓN LÓPEZ BALSET Unidas Podemos

No se cerró ningún acuerdo y se mantiene abierto el diálogo, según las dos partes. María José Pulido, portavoz municipal y concejala de Asuntos Sociales, indicó tras la reunión a HOY que las dos formaciones van a continuar las negociaciones más adelante ya que el objetivo es llegar a una solución conjunta en la línea de ejercicios anteriores. Eso sí, admite que no hay prevista reunión para la próxima semana. Al menos en principio.

Consolación López Balset, líder local de Unidas Podemos, incide en que se van a mantener abiertas las conversaciones. Es decir, el hecho de que este lunes no se llegase a ningún principio de acuerdo siquiera no significa que esa negociación esté rota. «No se ha cerrado nada. Seguimos trabajando», corrobora la portavoz de UP en el Ayuntamiento cacereño. Asume, con todo, que «hay voluntad por parte de los dos grupos».