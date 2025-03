El PSOE reprocha al gobierno municipal su «desinterés» por el deporte en la ciudad

Redacción CÁCERES. Sábado, 17 de febrero 2024, 08:04 Comenta Compartir

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado este viernes el «desinterés absoluto» del equipo de Gobierno por el deporte en la ciudad, ya que desde el inicio de la legislatura hasta hoy «no se conoce cuáles son sus líneas de trabajo y las actuaciones previstas en infraestructuras deportivas», lo que supone además «una falta de respeto para los deportistas y clubes».

Así lo ha destacado el concejal socialista Antonio Bohigas, quien ha señalado que «desde el inicio de la legislatura hace más de siete meses, solo hemos tenido la oportunidad de hablar de deporte en tres ocasiones», como son en las reuniones del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes en los meses de julio, octubre y diciembre.

«El último fue extraordinario y no hay lugar para poder preguntar ya que no hay ruegos y preguntas», ha lamentado Bohigas, quien ha recordado que el consejo del mes de octubre, preguntaron al equipo de Gobierno sobre el calendario de actuaciones en infraestructuras deportivas en la ciudad, y «a día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta», ha dicho.

Respecto a las actuaciones que están en marcha o se han realizado, como el cambio de césped de los campos Sergio Trejo y Nuevo Cáceres y la instalación de la cubierta del complejo Agustín Ramos Guija en Cáceres el Viejo, «sólo tenemos la información que ofrecen los medios de comunicación, y ambas son actuaciones que vienen de la anterior legislatura socialista», ha lamentado el edil socialista.